Trophée du sale type 2024 : le voleur de livres gratuits destinés aux voisins

La boutique de smoothie basée dans le quartier de Marine Park, au sud de Brooklyn — qui compte un parc splendide ainsi qu’un très grand nombre de librairies — n’en revient pas.

Or, en cette fin du mois de novembre, Stéphanie, la fondatrice avait prévu cette opération pour rendre à la communauté ce qu’elle lui avait apporté depuis son installation, affirme-t-elle. Ainsi, elle avait déposé ces cadeaux en libre accès devant sa vitrine, et les habitants se servaient librement.

Un peu trop librement, comme l’a compris un olibrius. « Notre chariot de dons rempli de puzzles et de livres gratuits était une manière de redonner à la communauté, et cela a beaucoup de valeur à mes yeux », ajoute Stephanie, auprès de Brooklyn News 12.

Car, vidéosurveillance à l’appui, on assiste bel et bien au délit, en plein jour, d’un bonhomme.

« Quiconque le reconnaît, demandez-lui qu’il accepte de rendre ce chariot : il nous sert pour donner des livres et des puzzles dans le quartier. Il a été filmé par la caméra d’un voisin en train de s’en débarrasser, dans une poubelle de la 35e rue Est », poursuit Stephanie. Qui dans les premiers temps, accorde au malandrin le bénéfice du doute

Une semaine plus tard, le bonhomme était en effet capté par une caméra de sécurité qu’un charitable voisin a mise à disposition : il bazardait donc à la poubelle les jouets et lectures, pour ne conserver que le caddie. « Je voulais créer un endroit où les gens se sentent liés les uns aux autres, trouvent un certain bien-être. »

« Ce fut déchirant de le voir volé, mais cela n’a pas entamé mon engagement à diffuser de la gentillesse et de la joie dans le quartier », conclut la commerçante.

Depuis, pas de nouvelles de l’importun, mais le voisinage s'est mobilisé, particulièrement sensible à cette mésaventure. Un carton, rempli de livres, a été fourni à Stéphanie, et cette fois, c'est sur un principe de book-crossing que les biens circulent : on prend ou on dépose :

