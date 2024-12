Des livres aux écrans : petit bilan 2024 des adaptations

Le Problème à trois corps : adapté du roman de Liu Cixin, publié en 2016 en France (traduit par Gwennaël Gaffric), on est ici face à un classique de la science-fiction contemporaine, et plus particulièrement de la « hard science fiction », où l’histoire se doit de respecter les connaissances scientifiques actuelles. L’adaptation, réalisée par les showrunners de Game of Thrones, est sortie sur Netflix le 21 mars 2024.

Mon petit renne : Cette mini-série dramatique explore les thèmes du harcèlement et du consentement. Avec suspense, humour noir et décalé, elle s’impose logiquement dans notre bilan de 2024 (disponible sur Netflix également).

Shogun : Adaptée du roman de James Clavell, cette série historique plonge le spectateur dans le Japon féodal, avec un sujet original et peu traité : la présence des marchands portugais et du christianisme au Japon au XVIIe siècle, notamment les jésuites. Cette période marque l’ouverture de l’empire du Soleil-Levant au commerce avec les Portugais. Une série historique à ne pas manquer, disponible sur Disney+.

Parasite: The Grey : adaptation du manga japonais Parasyte de Hitoshi Iwaaki. Un pari audacieux mais réussi, la série a rencontré un large succès auprès du public. La critique a loué son efficacité en tant que récit d'horreur.

Master of the Air : dans un tout autre registre, Master of the Air nous plonge dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés du 100e groupe de bombardement de l'armée de l'air américaine. Intense, avec des scènes de combat magistrales, couronnées par des performances d’acteurs exceptionnelles. Une mini-série produite par Steven Spielberg et Tom Hanks.

The Penguin : série à succès qui nous plonge dans l'univers si apprécié de Batman. Malgré quelques incohérences, les performances d’acteurs, notamment celle de Colin Farrell, ont séduit le public. Les retournements de situation bien pensés rendent cette série rapidement addictive...

Ripley : troisième adaptation du roman de Patricia Highsmith, mais cette fois en série. Ce thriller audacieux, en noir et blanc, nous plonge dans l’univers psychologique complexe de Tom Ripley, un petit escroc qui saisit une opportunité pour améliorer son niveau de vie, sans se soucier des moyens. Un suspense haletant du début à la fin.

Par Clotilde Martin

