Suite à une arnaque, l'autobiographie du Pape François fuite sur internet

Le mercredi 4 décembre, en fin de matinée, un employé de l'éditeur basé à Munich qui publiera l'autobiographie du Pape en Allemagne, Kösel Verlag, a reçu un courriel, rapporté par Air Mail. Il dit : « Comment ça va ? As-tu reçu le nouveau PDF de Kösel ? Nous avons corrigé quelques éléments. J'ai réalisé que le traducteur espagnol n'avait pas le nouveau texte. Tiens-moi au courant, Carlo. »

Mondadori, l'éditeur italien, avait fourni un manuscrit non corrigé du livre à l'automne pour que ses partenaires internationaux commencent leurs traductions. Dans le processus de finalisation des dernières retouches, la demande est plausible. Quinze minutes après avoir reçu l'email, l'employé de la maison inscrite dans le groupe Penguin Random House Allemagne, décrivit le texte qu'ils utilisaient.

Ce Carlo répond : « Je n'arrive pas à déterminer quelle version c'est. Il serait plus simple que tu m'envoies le fichier que tu as, et je vérifierai s'il s'agit de la version finale. À bientôt, Carlo. » L'employé, pensant partager le livre avec le co-auteur de l'ouvrage, Carlo Musso, transmit le fichier. Peu après, le manuscrit envoyé par l'éditeur allemand fut téléchargé sur un portail majeur de piratage de livres...

La bonne vieille arnaque



Le même jour, l'imposteur a également contacté le traducteur anglais du livre pour vérifier un détail du texte et un attaché de presse chez Mondadori, prétendant chercher des conseils pour une demande d'interview par la section livres d'un journal italien.

Ce dernier courriel a éveillé les soupçons : Carlo Musso, ancien directeur éditorial de Piemme et Sperling & Kupfer, puis fondateur des éditions indépendantes Libreria Pienogiorno, préférait habituellement discuter de telles questions par téléphone, souvent en conférence avec des responsables de la maison d'édition, étant donné la sensibilité du projet. De plus, à la demande de l'Italien, Mondadori a décidé de refuser toute interview avant la publication...

Intriguée par cette demande inhabituelle, l'attachée de presse a alerté la direction de l'entreprise, suspectant une arnaque. Mondadori a immédiatement lancé un avertissement à tous les employés et partenaires internationaux sur des escrocs cherchant à obtenir des manuscrits et des informations confidentielles.

C'est alors que l'employé allemand a réalisé la supercherie. Penguin Random House Allemagne a rapporté l'incident à Mondadori, et l'éditeur italien a déposé une plainte pour usurpation d'identité et vol de manuscrit auprès de la police de Novare en Italie. « Kösel-Verlag a signalé l'incident aux autorités, et des procédures judiciaires sont en cours », a déclaré de son côté le chef des relations publiques de l'éditeur basé à Munich.

Le coupable idéal ?

Selon Mattia Ferraresi d'Air Mail, cette affaire montre les signes caractéristiques du voleur de manuscrits Filippo Bernardini, y compris l'usurpation d'identité et les fautes de frappe. Cependant, la diffusion rapide du manuscrit sur le web marque une divergence de son modus operandi habituel.

Filippo Bernardini, arrêté en 2023 après avoir dérobé plus de mille manuscrits, y compris ceux d'auteurs célèbres comme Sally Rooney ou Ian McEwan, utilisait de fausses adresses email pour accéder aux précieux textes. Il a plaidé coupable à une accusation de fraude et a été condamné à payer 88.000 $ de restitution, motivé non par l'argent mais par le désir de « chérir [Ndr : les livres] avant tout le monde » et un ressentiment contre une industrie qui l'avait rejeté. Le trentenaire italien avait effectué des stages à divers postes dans l'édition à Londres et à New York, toujours infructueux.

Bien que l'hypothèse du journaliste ne soit pas à écarter, la simplicité de l'escroquerie, qui exige uniquement des connaissances élémentaires du domaine de l'édition, pourrait la rendre accessible à d'autres aspirants voleurs de manuscrits.

Piero Bernardini, père de Filippo, a fermement nié toute implication de son fils, qui vit actuellement à Londre, dans le vol du manuscrit du pape, déclarant : « Je parierais ma vie là-dessus. »

De son côté, Filippo Bernardini a expliqué être « le seul et unique voleur de manuscrits » mais n'a pas commenté spécifiquement la fuite du manuscrit du pape. Il a par ailleurs expliqué sa réponse tardive à Air Mail, par le fait qu'il était « occupé à voler des manuscrits comme il l'a fait pendant des années ». Son prénom était mal orthographié dans son e-mail Plus tard, un autre courriel orthographiant correctement son nom, a nié toute communication avec Air Mail ,ou implication dans l'affaire du manuscrit du pape. Le mystère reste en tout cas entier pour le moment...

Une parution événement

Le mois dernier, lors de la Foire du Livre de Francfort, le consortium d'éditeurs a officiellement annoncé la publication de Hope.

La parution prochaine d'Espère est le fruit de six années d'échanges entre le Pape François et Carlo Musso. En ont été tirées quelque 300 pages « de révélations, anecdotes et pensées éclairantes ». Initialement, le Pape François avait prévu de ne publier ses mémoires qu'après sa mort. Cependant, il a changé d'avis, en alignement avec l'année jubilaire de 2025. La question qui reste : comment supprimer des exemplaires en circulation sur la toile, quand la duplication ne prend que quelques fractions de seconde ?

Le Jubilé 2025 a débuté le 24 décembre avec l'ouverture de la Porte sainte de Saint-Pierre à Rome, lançant l'Année sainte sur le thème « Pèlerins d'espérance ». Trente-deux millions de pèlerins, dont 800.000 Français, sont attendus. Le Vatican a annoncé diverses animations et une application en français pour assister les pèlerins.

La maison d'édition milanaise Mondadori pilote ce vaste projet éditorial. Pour préserver la confidentialité du livre, les éditeurs avaient choisi de ne pas permettre de couverture médiatique avant la date de publication, afin d'éviter les fuites. C'est finalement raté... Un couac, qui rappelle, entre autres, la fuite du dernier Houellebecq en date, Anéantir.

Moins de trois semaines avant sa publication, les premières pages du roman avaient été diffusées illégalement sur les réseaux sociaux, et une version numérique complète avait été mise en circulation. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que l'auteur faisait face à une telle situation.

En 2014, une version numérisée de son ouvrage Soumission avait été mise en ligne avant sa sortie officielle. Plus récemment, en 2019, Sérotonine avait connu un sort similaire, avec une diffusion sur Internet coïncidant, cette fois, avec son lancement en librairie.

Anéantir s'est finalement écoulé, en France, à près de 250.000 exemplaires, selon Edistat, chiffre plus qu'honorable, sachant qu'il s'agit d'un roman de 736 pages.

En mars dernier, le pape François a publié la première partie de ses mémoires sous le titre Vivre, éditée par HarperCollins. Selon les données d'Edistat toujours, l'ouvrage s'est vendu à 4612 exemplaires en France.

Crédits photo : Korean Culture and Information Service (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

