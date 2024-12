Italie : une enveloppe de 30 millions d'€ pour les bibliothèques

Les bibliothèques jouent un rôle fondamental en Italie, car elles sont les institutions culturelles les plus répandues dans le pays. Lors de sa déclaration, Alessandro Giuli a souligné qu'elles représentent un véritable capital social :

Les bibliothèques constituent l'infrastructure culturelle la plus répandue dans le pays. Et ils représentent un capital social extraordinaire par leur capacité d’inclusion et d’éducation civique au profit de tous, notamment des jeunes et des moins aisés. À une époque où une grande partie de notre vie sociale, politique et économique se déroule en ligne, les bibliothèques promeuvent également la citoyenneté numérique.

Le 26 novembre, lors du Conseil des ministres de la Culture de l'Union européenne à Bruxelles, le ministre de la Culture a de nouveau mis en avant cette initiative, illustrant son engagement pour la culture à travers le Plan Olivetti. Ce plan vise à transformer les bibliothèques en outils modernes et accessibles, tout en renforçant leur rôle de lieu d'inclusion et de développement numérique pour tous les citoyens.

Vers une réforme plus large du secteur culturel

En plus de la subvention pour les bibliothèques, Alessandro Giuli a abordé d'autres enjeux importants lors de ses rencontres avec les acteurs de la culture, comme la crise du cinéma, l’emploi précaire des travailleurs du secteur culturel et la révision des lois sur le livre et la lecture. Le ministre entend également revoir les dispositifs fiscaux, comme l’ArtBonus, afin de soutenir davantage les infrastructures culturelles du pays.

À LIRE - Italie : l'industrie du livre face aux pouvoirs publics

Avec ces mesures, Alessandro Giuli cherche à moderniser les bibliothèques italiennes tout en leur permettant de jouer un rôle clé dans l'inclusion sociale et la promotion de la citoyenneté numérique. Son engagement pour la culture se poursuit avec des réformes visant à soutenir un secteur culturel en pleine transformation, malgré les défis politiques et économiques du pays.

Crédits photo : CC BY 2.0/microlito

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com