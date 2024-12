Danse et Incendie au coeur du Mexique brûlant

À Cuernavaca, la légendaire ville d’Au-dessous du volcan, les incendies encerclent peu à peu les quartiers, forçant les habitants à vivre dans une tension permanente. Dans ce climat suffocant, Natalia, une danseuse et chorégraphe passionnée, s’inspire des danses frénétiques du Moyen Âge — ces épidémies mystérieuses qui saisissaient des foules entières et les poussaient à se mouvoir jusqu’à l’épuisement. Les créations de Natalia, teintées d’une étrangeté fascinante, résonnent étrangement avec l’atmosphère de la ville.

Alors que tout semble vaciller entre mythes et réalité, Natalia croise à nouveau Erre et Lapin, deux amis de son adolescence. Entre eux renaissent des souvenirs intenses, mêlant amitié, désir et incompréhensions. Ce trio, marqué par la complexité de leur passé commun, voit leurs aspirations artistiques et leurs blessures personnelles entrer en collision.

Les Éditions Métailié nous en offrent les premières pages en avant-première :

Daniel Saldaña París, né à Mexico, est un écrivain polyvalent : romancier, essayiste et poète. Après avoir vécu en Espagne et au Canada, il exerce également en tant qu’éditeur. Reconnu pour son talent, il a été sélectionné par le Hay Festival parmi les 20 meilleurs écrivains de moins de 40 ans. Il est l’auteur des romans Parmi d’étranges victimes et Plier bagage.

Par Sara Verrecchia

