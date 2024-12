L'Europe, une terre difficile d'accès pour les livres ?

« Encore un carton de livres renvoyé d’Irlande à cause des absurdités du Brexit », maugréé Kevin Duffy, dirigeant de la maison d’édition Bluemoose Books sur X. Depuis le 13 décembre, date de mise en application de la réglementation GPRS, les cartons s’accumulent, renvoyés « sans aucune explication », précise le directeur de cette maison d’édition installée à Hebden Bridge, en Angleterre, auprès de The Bookseller.

Une justification, il y en a bien une, mais elle est plus implicite : la nouvelle réglementation donne du fil à retordre aux maisons d’édition. Et pour cause, tous les livres expédiés vers l’Europe doivent respecter les exigences GPSR. Et elles sont nombreuses, donc coûteuses.

Contrer les géants de la vente, au détriment des petits

À commencer par l’obligation, pour envoyer un colis, de désigner un représentant légal dans l’UE. Une mesure demandée afin d’assurer une présence officielle sur le territoire, pour garantir la conformité du produit, et faciliter la gestion de litiges. Mais, officieusement, cette précaution permettrait de lutter contre les produits dangereux vendus en ligne par des sociétés comme Temu et Shein.

Comprenez, selon le niveau de risques liés au produit — qui augmente sensiblement pour les livres destinés aux enfants — quelques centaines voire milliers d’euros par an. Autant demander l’impossible pour les plus petites structures, qui peinent déjà à maintenir la tête hors de l’eau.

La GPSR : un casse-tête administratif

Manque d’argent donc, mais surtout un manque de temps : la réglementation impose de lourdes démarches administratives. Cette dernière demande désormais, et ce pour chaque envoi, l’évaluation et la documentation écrite des risques potentiels pour la santé et la sécurité, mais également de garantir la traçabilité via un étiquetage spécifique.

Les maisons doivent aussi fournir une documentation technique détaillée, et établir des procédures efficaces pour le retrait ou le rappel rapide des produits non conformes... Un ensemble de procédures strictes dont tous n’ont pas eu le temps de prendre connaissance. Si la réglementation a été introduite le 12 juin 2023, les personnes concernées disposaient d’un délai de grâce de 18 mois, qui a pris fin le 12 décembre 2024.

Résultat : de nombreux libraires, journalistes et éditeurs n’ont pas eu le temps de s’adapter. D’autant plus qu’elle survient en plein mois de décembre, une période charnière pour le secteur du livre. Si tout le monde a le nez plongé dans les cartons, les professionnels n’ont ni le temps ni la possibilité de relever la tête pour s’attarder sur ces nouvelles réglementations.

Des initiatives pour limiter les retours massifs

Des initiatives fleurissent pour freiner le renvoi massif de livres, et poursuivre l’exportation de la littérature sur le marché européen. L’association Éditeur, spécialisée dans la normalisation des métadonnées pour les industries du livre, également à l’origine d’ONIX, a rapidement adapté ce dernier pour intégrer les informations GPSR et faciliter l'accès aux informations demandées.

Mais, comme le souligne David Aldridge, directeur technique de Consonance.app, à The Bookseller « transmettre ces données des éditeurs aux détaillants nécessite une chaîne logistique numérique sans faille, utilisant les dernières normes ONIX, comme la version 3.1.2 ».

Le secteur de l’édition se retrouve donc confronté à une nouvelle série d’obstacles logistiques et réglementaires, freinant l’exportation et la visibilité des ouvrages européens. Un nouveau coup dur pour la littérature internationale, qui apprenait récemment l’arrêt du tarif Livres et Brochures de La Poste, solution d’expédition internationale, après 22 ans de bons services...

Crédits image : Romary, CC BY-SA 3.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com