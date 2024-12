How to End a Love Story ? le coup de coeur du Reese’s Book Club

Malgré leur passé difficile et les tensions qui en découlent, l’attirance entre eux est évidente. Mais lorsqu’un lourd secret refait surface, Helen et Grant doivent accepter que leur histoire ne fût sans doute pas destinée à être une romance. Pourtant, à mesure que les couches du passé se lèvent, une question persiste : et si la fin de leur histoire n’était pas celle qu’ils croyaient ?

« J’ai peur que les fins heureuses n’existent pas pour les gens comme nous. »

Le scénariste et l’autrice devront, y laisser tomber la fiction et poser leur plume sur leur propre histoire. Et, peut-être, proposer une autre fin que celle qui a clôturé leurs échangés il y a une dizaine d’années. Ce roman apparaît dans les coups de cœur du Book Club de Reese Witherspoon.

Les Éditions Verso nous en offrent les premières pages en avant-première :

Yulin Kuang, scénariste et réalisatrice primée, est basée à Los Angeles. Elle a écrit le scénario de People We Meet on Vacation et travaille actuellement sur la réalisation de Beach Read, deux adaptations cinématographiques des romans d’Emily Henry.

Par Sara Verrecchia

