La région Nouvelle-Aquitaine lance un nouveau contrat de soutien au livre

Ces montants sont inférieurs aux engagements précédents de la période 2021-2024 où la région avait investi 3,26 millions d'euros, l'État 1,2 million d'euros, et le CNL 630,000 euros.

« Ce nouvel accord cadre de filière, qui fait aujourd’hui référence sur le plan national, a pour objectif d’accompagner les professionnels de la chaîne du livre dans leur développement économique, leur structuration et leur création littéraire. Il inclut les orientations régionales en matière de développement durable, avec un accent mis sur la formation, le travail de coopération entre les acteurs, l’aide à la diffusion et à la valorisation des auteurs et des autrices de Nouvelle-Aquitaine », souligne Charline Claveau, vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge de la culture, dans un communiqué.

Les priorités

Le nouveau contrat de filière fixe quatre priorités essentielles, malgré les défis économiques actuels tels que l'augmentation du coût du papier et la concurrence des grandes maisons d’édition nationales :

Développement et pérennisation de la filière, avec un accent mis sur la professionnalisation à travers une formation accrue pour renforcer les compétences des acteurs de la filière.

Dynamisation et couverture territoriale, avec un soutien aux activités de création et de production, particulièrement dans les zones rurales ou semi-rurales, pour garantir l'accès aux ressources et services culturels.

Élargissement du lectorat, avec un encouragement des initiatives pour promouvoir la lecture et faciliter l’accès aux livres et aux lieux de diffusion, ainsi que la rencontre avec divers publics.

Soutien à la transition écologique, avec l'adoption d'une feuille de route en mars 2024 pour la transition écologique dans le secteur culturel de la région.

En termes de soutien financier, le contrat de filière couvre l'ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine et s'adresse à tous les professionnels de la chaîne du livre, incluant auteurs, éditeurs indépendants, diffuseurs, distributeurs et libraires indépendants. Des formations spécifiques sont proposées pour les maisons d’édition et les écrivains, ainsi que des journées interprofessionnelles pour renforcer les échanges et la collaboration entre les différents acteurs du secteur.

Dans la région Nouvelle-Aquitaine, un programme d’aides nommé « Encrage » vise à soutenir les structures du secteur du livre. Ce programme est conçu pour stimuler la diversité éditoriale et promouvoir la professionnalisation des maisons d’édition et des librairies. L'accent est également mis sur la consolidation des librairies existantes et des commerces mixtes à travers des investissements ciblés et la professionnalisation, ainsi que le développement de nouveaux projets durables dans des zones reculées ou défavorisées.

Les initiatives de coopération et les expérimentations qui facilitent la transition écologique et adaptent la chaîne du livre aux nouvelles mutations sont par ailleurs encouragées.

La Nouvelle-Aquitaine se félicite d'accueillir près de 200 événements littéraires et salons organisés annuellement. La région compte plus de 200 librairies indépendantes offrant un large éventail de livres, et plus de 250 maisons d’édition indépendantes, ce qui en fait la deuxième région de France en nombre d'éditeurs indépendants après l’Île-de-France. Plus de 1500 auteurs, poètes, traducteurs, illustrateurs, scénaristes de bandes dessinées et dessinateurs sont également référencés dans cette vaste région.

Des coupes budgétaires



Une annonce qui contraste avec le 19 décembre dernier, où lors d'une séance plénière, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a adopté le budget primitif pour 2025, s'élevant à 3,3 milliards d'euros, marquant une réduction de 200 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Ce budget inclut 938 millions d'euros pour les investissements et 2,2 milliards d'euros pour le fonctionnement, avec 180 millions d'euros alloués au remboursement d'annuités de la dette. Il intègre le nouveau contrat de soutien au livre pour 2025-2027.

Le budget dédié à la culture a été fixé à 74,7 millions d'euros, en baisse par rapport aux 79,1 millions d'euros de l'année précédente. Le budget prévoit une augmentation notable de 17,81 % pour les industries culturelles, bien que les fonds pour l’aménagement du territoire, y compris pour les manifestations culturelles et l'éducation artistique, aient été réduits de 10,3 %. Les crédits pour les langues et cultures régionales, en revanche, connaissent une hausse de 26 %.

L'Agence du Livre, du Cinéma et de l’Audiovisuel (ALCA) voit ses crédits de fonctionnement réduits, malgré son rôle clé dans l'accompagnement des opérateurs culturels de la région. Le volet jeunesse du budget, spécifiquement les crédits pour l'éducation artistique et culturelle, a également été réduit de 13 %.

Plusieurs conventions pluriannuelles d’objectifs ont été ratifiées pour soutenir des initiatives culturelles majeures telles que la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image et le Festival International de la Bande Dessinée et à 9e Art+.

Ce contexte budgétaire est marqué par une situation économique nationale difficile, avec un déficit public estimé à 6,1 % du PIB en 2024, exacerbé par des choix fiscaux et budgétaires critiqués des gouvernements précédents.

Crédits photo : La librairie indépendante « Livres et Vous » à Ruffec (Charente) © Région Nouvelle-Aquitaine

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com