Immersion dans l'artisanat d'exception d'un éditeur de beaux livres

Ce déménagement marque en effet un tournant pour l’éditeur, qui a longtemps opéré dans l’ombre. « Nous avions des voisins, sur la 14e Avenue, qui ne savaient même pas que nous existions », confie Blake Riley, imprimeur en chef et directeur créatif, au San Francisco Chronicle.

Situé désormais dans le bâtiment B de Fort Mason, avec une vue imprenable sur la baie, le nouvel emplacement d’Arion offre une entrée face au restaurant Greens, lieu emblématique de la ville.

Un retour aux sources

Blake Riley, qui travaille dans l’édition depuis plus de 20 ans, voit dans ce déménagement « une certaine dose de poésie ». Les origines d’Arion remontent aux années 1910, avec la création de Grabhorn Press et M&H Type, deux institutions historiques de San Francisco.

M&H Type est arrivé à l’occasion de l’Exposition internationale Pan Pacific de 1915, organisée à proximité du nouvel emplacement d’Arion. En 1989, Arion a acquis la fonderie de caractères de M&H, qui continue aujourd’hui de produire des lettres en alliage à partir d’équipements historiques. « C'est un beau moment de retour à la case départ pour la fonderie, qui revient à ses origines », constate Riley.

Sous un même toit, artisans et typographes prennent en charge chaque étape de fabrication des éditions limitées : fonte des caractères, impression typographique et reliure. Au-delà de la production, Arion joue également un rôle de conservateur d’un patrimoine rare : « Nous sommes les gardiens de tout cet équipement historique et d'une collection de caractères irremplaçable qui représentent un siècle d’efforts et d’ingéniosité humains », souligne Blake Riley.

Arion Press, qui célèbre cette année son 50e anniversaire, a vu sa notoriété s’accroître ces dernières années grâce à son entrée remarquée dans le monde de l’art contemporain. Lors de la Fog Design + Art Fair 2022, une installation pop-up réalisée par le designer Stanlee Gatti, désormais membre du conseil d’administration, a mis en lumière le savoir-faire artisanal de la maison. « Nous avons enregistré une énorme augmentation du nombre d'abonnés et un tout nouveau public du monde de l'art », constate Rolph Blythe, directeur d’Arion.

Le nouvel espace de près de 930 mètres carrés reflète la volonté nouvelle d’Arion de partager son histoire et son expertise avec le public. Conçu par Jensen Architects, il comprend des ateliers de reliure et de typographie équipés de murs vitrés, permettant aux visiteurs d’observer les artisans au travail. « Nous avons déplacé 49 tonnes d'équipement et 10 tonnes de plomb », a expliqué Blythe. Les défis logistiques ont été nombreux, certaines machines devant être installées à partir des fenêtres.

L’espace inclut également une galerie et une librairie, en partenariat avec Park Life, pour présenter les éditions passées et présentes d’Arion. Ces livres d’artiste en édition limitée, mêlant textes classiques et œuvres contemporaines, incarnent une attention minutieuse aux détails.

Malgré l’ère numérique, Arion reste fidèle à son engagement pour l’artisanat. « Nous défions l’ère numérique en restant entièrement analogiques », affirme Blythe sans ambages. À l’occasion de son demi-centenaire, l’éditeur a lancé une édition spéciale des Fables d’Ésope, mettant à jour leurs morales avec l’aide de Daniel Handler et 15 artistes contemporains.

Crédits photo : CC BY 2.0/Brian Smithson

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com