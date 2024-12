Quand Bob Dylan cherche Le Dieu Pan à la Foire du Livre de Francfort

Dans un tweet, normalement posté par l'artiste lui-même, il raconte : « À l'hôtel de Francfort, il y avait un congrès d'édition et toutes les chambres étaient prises, il y avait des fêtes toute la nuit. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'éditeurs de livres dans le monde. »

Le prix Nobel de littérature 2016, « pour avoir créé de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition de la chanson américaine », n'a, semble-t-il, que peu de connaissance sur la Frankfurter Buchmesse... À son corps défendant, il a très peu publié de livres durant sa longue carrière.

Le Prix Nobel de littérature a sorti le 1er novembre 2022 chez Simon and Schuster, The Philosophy of Modern Song, disponible en français aux éditions Fayard sous le nom de Philosophie de la chanson moderne. Un recueil de plus de 60 textes sur l’art de la composition de paroles et de mélodies, ou encore sur des artistes qu’il apprécie particulièrement. Il n’avait plus publié d’ouvrage depuis Chroniques, volume 1, imprimé en 2004.

Dans le même post, il ajoute, réjouissant signe de sa singularité légendaire : « J'essayais de trouver Crystal Lake Publishing pour pouvoir les féliciter d'avoir publié Le Grand Dieu Pan, l'un de mes livres préférés. Je pensais qu'ils pourraient être intéressés par certaines de mes histoires. Malheureusement, il y avait trop de monde et je ne les ai jamais trouvés. »

Et de révéler à quel point il est un homme de goût, pour citer Le Grand Dieu Pan de 1894, signé Arthur Machen, chef d'oeuvre lu d'une poignée d'initiés. Il a été réédité en France en 2023 par Callidor, dans une traduction de Paul-Jean Toulet, Jacques Parsons et Anne-Sylvie Homassel.

Récemment, Naoki Urasawa, célèbre mangaka japonais et lauréat d'un Fauve d'honneur en 2018, a illustré sa passion pour Bob Dylan à travers un livret de 30 pages. Un travail qui accompagne Mixing Up The Medicine, compilation comptant une douzaine de titres de l'auteur. La sortie s'est par ailleurs accompagnée de la parution d'un ouvrage collectif, homonyme, publié en France par les éditions Seghers.

Le livret d'Urasawa explore les albums du chanteur, les controverses et les événements significatifs de sa carrière. Le Japonais, fervent admirateur de Dylan, a révélé lors d'une interview à Konbini en 2018 son habitude d'assister à presque tous les concerts de Dylan à Tokyo, admirant sa capacité à se réinventer à chaque performance. En 2012, à la Japan Expo, Urasawa a même interprété Girl from the North Country en japonais...

Les éditions Bartillat, portées par l'un des plus fervents admirateurs du chanteur, Charles Ficat, a publié en 2007, Dylan par Dylan, recueil d'interviews du chanteur données entre 1962 et 2004.

Bob Dylan a vendu plus de 125 millions d'albums dans le monde. À 83 ans, il continue à être constamment sur les routes comme à ses débuts. En 2020, Dylan a publié son 39e album studio intitulé Rough and Rowdy Ways, et en 2023 son 40e, Shadow Kingdom.

En 2020, il a vendu ses droits d’auteur à Universal Music pour une somme estimée à 300 millions de dollars. En juillet 2021, il a également cédé les droits d'enregistrement de son répertoire à Sony pour un montant non divulgué. Pas toujours dans la lune celui-ci, malgré tout...

