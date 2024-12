2025 : la littérature MINUSCULE, gigantesque en salon jeunesse 

L’Espace Olympe de Gouges deviendra le centre de la littérature jeunesse en Essonne. Pour l’année 2025, chacun sera invité à plonger dans l’univers des héros de toutes tailles, des récits microscopiques aux aventures colossales. Cet évènement gratuit s’adresse à tous les publics.

La sélection des invités repose sur plusieurs critères. Pour une valorisation des métiers liés au livre jeunesse seront représentés des auteurs, illustrateurs, éditeurs, bédéistes, journalistes, conteurs, traducteurs, peintres, brodeurs et plasticiens. Leurs œuvres couvrent une palette large d’âges allant des tout-petits aux lycées. Seront présents des artistes reconnus comme des talents émergents.

Plus de 160 rencontres sont prévues dans les établissements scolaires, médiathèques et structures socioculturelles de l’Essonne, entre le lundi 3 et le vendredi 7 mars 2025. Les auteurs et illustrateurs seront également en dédicace les samedis 8 et dimanche 9 mars, au sein du Salon.

Deux librairies partenaires, La Plume du Page d’Arpajon et Points Communs de Villejuif, tiendront chacune un stand pour proposer une sélection d’ouvrages. En outre, 25 à 30 maisons d’édition jeunesse participeront à l’événement, avec plusieurs présences déjà confirmées.

maisons d'édition confirmées

Une programmation en deux volets

Le programme s’articule en deux parties. D’un côté, des activités continues tout au long de l’événement, telles que les expositions, les espaces de lecture et les ateliers.

De l’autre, des rendez-vous ponctuels avec des horaires précis, comme des spectacles ou des conférences.

Concours

Pour sa troisième édition, le Concours Nouveaux Talents de l’illustration jeunesse en Essonne met à l’honneur le thème « Minuscule, gigantesque ». Les œuvres des participants seront exposées du 15 au 26 février 2025 à la Médiathèque Marguerite Duras, à Brétigny, puis au Salon, du 3 au 9 mars. La remise des prix est prévue le samedi 8 mars à 17h.

Ce concours a pour ambition de révéler de nouveaux artistes et de soutenir la création dans l’illustration jeunesse. Il offre également aux amateurs la possibilité d’échanger avec des professionnels et de présenter leurs travaux au public. Ouvert aux résidents de l’Essonne âgés de 17 ans ou plus et n’ayant pas encore été édités, il valorise les pratiques artistiques amateurs avérées.







Exposition

Bernadette Gervais dévoile pour la première fois son exposition « Mes saisons », commandée spécialement par le Salon. Cette balade artistique propose une exploration de la faune et de la flore au fil des saisons. Ses illustrations colorées au pochoir sont accompagnées de photographies en noir et blanc prises par l’artiste elle-même.

Lecture dessinée

Mercredi 5 mars à 17h (dès 7 ans), Henri Meunier et Régis Lejonc animeront une lecture dessinée tirée de leur album Le Berger et l'assassin (Little Urban).

« - Dès que j’irai un peu mieux, tu me feras passer la montagne. - Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. - Ce n’était pas une question. - Pour moi, c’en est une”. Le berger but un peu du lait de ses brebis à même le pot à traire. Puis il tendit le pot à l’assassin. “Qui que tu sois, la montagne est plus dangereuse que toi » — Extrait de présentation du livre jeunesse

Ateliers

Valentine Laffitte animera deux ateliers le mercredi 5 mars, à 10h30 (dès 3 ans) et à 14h (dès 6 ans). Inspirés de son livre Et Ici, ces ateliers inviteront les participants à découper et superposer formes et couleurs pour créer des insectes ou des images mêlant 2D et 3D.

Ateliers, SLJ 2025

Journée professionnelle

Le jeudi 6 mars, de 9h30 à 12h30, une matinée professionnelle sera consacrée à l’édition adaptée, à l’auditorium du Centre culturel des Prés du Roy. Accessible sur inscription, cette rencontre vise à faire découvrir l’édition adaptée et ses spécificités ; identifier les critères de sélection des ouvrages, et éviter les écueils ; mettre en lumière l’impact de ces œuvres sur les publics en situation de handicap, qu’il s’agisse de déficiences visuelles, auditives ou motrices, ou de troubles comme l’autisme.

Spectacle

La compagnie Hayos présentera le spectacle plastique et dansé Gioïta le dimanche 9 mars à 10h15 et 11h45. Destiné aux enfants de 0 à 5 ans et à leurs accompagnants, sont se mêlent matière papier, danse et voix. L’œuvre s’inspire des créations de Katsumi Komagata, auteur de livres pour enfants.

Engagement pour la lecture publique

Fondée en 1999 par des enseignant.es et des parents d’élèves, FLPEJR tire son nom de celui des établissements scolaires de la ville de Saint-Germain-lès-Arpajon. L’association (loi 1901) œuvre pour la promotion de la lecture publique et l’accès des jeunes à la culture sous toutes ses formes. Issue d’une initiative collective réunissant enseignants et parents d’élèves, elle se consacre à dynamiser la rencontre entre la jeunesse et les univers culturels variés, comme la littérature, la musique, les spectacles ou encore les expositions.

Chaque année est organisé le Salon du livre jeunesse à Saint-Germain-lès-Arpajon, un événement destiné à rassembler les acteurs du livre et les publics autour de la lecture. L’objectif : multiplier les opportunités de rencontres entre créateurs et lecteurs, qu’ils soient enfants, adolescents ou familles, dans un cadre accessible et convivial.

Le Salon ouvrira ses portes du lundi 3 au vendredi 7 mars, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Le samedi, les horaires seront de 10h à 19h, et le dimanche de 10h à 18h.

Crédits Image : détail de l'affiche du SLJ 2025

Par Sara Verrecchia

