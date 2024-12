Après le succès de Monte-Cristo, cap sur Les Rois Maudits

L’histoire, qui débute avec la malédiction du grand maître des Templiers, Jacques de Molay, condamné par Philippe le Bel, retrace des luttes sanglantes pour le trône de France, préludes à la guerre de Cent Ans et révélatrice de la décadence de la dynastie capétienne au XIVe siècle. Ces intrigues ont captivé des générations, et ont inspiré George R. R. Martin pour sa célèbre saga Game of Thrones.

Le tournage des sept long métrages débutera en 2026, sous la direction des réalisateurs qui ont déjà collaboré avec Dimitri Rassam sur Le Comte de Monte-Cristo, qui a attiré 9 millions de spectateurs en France. Financé par le fonds européen Yapluka, récemment créé par Rassam, le budget des films oscillera entre 20 et 80 millions d’euros chacun.

Dans les colonnes du Figaro, Dimitri Rassam explique : « Ma conviction, c’est qu’il y a un trésor d’histoires dans le patrimoine européen, et qu’on peut les raconter depuis l’Europe. » Il souligne également que la vocation de cette structure est de soutenir « des projets internationaux et non franco-français ».

Yapluka a déjà levé « plusieurs dizaines de millions d’euros » auprès de partenaires, tels que Pathé, M6, CMA Médias – la branche médias de l’armateur CMA CGM, qui fait ici ses premiers pas dans le cinéma – ainsi que divers « family offices ».

Vingt ans après la dernière adaptation en série télévisée, par José Dayan, les Rois Maudits arrivent sur le grand écran. La première adaptation télévisée, réalisée par Claude Barma, a été diffusée en 1972.

Maurice Druon était un écrivain et homme politique français né le 23 avril 1918 à Paris et décédé le 14 avril 2009. Membre de l'Académie française, il s'est engagé dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, il est co-auteur du célèbre Chant des partisans. Il a également servi comme ministre des Affaires culturelles sous la présidence de Georges Pompidou.

