La différence entre séducteur et violeur ? La patience” : Les Jokes de Papa

C’est Noël, on n’est pas responsable de sa famille ni du nouvel entrant lointain qui n’aura au titre de lien de parenté que d’avoir épousé une cousine issue d’un croisement tout aussi éloigné. Bref, on n’aurait pas dû proposer de jouer quand Gabin (j’aurais adoré modifier le prénom) nous sortit ce qui mit un terme à toute ambiance de Noël – si, si, « paix sur Terre aux êtres de bonne volonté ».

Les Jokes de Papa, le titre faisait déjà moyennement sourire, et moins encore quand il fut illustré de ce commentaire : « C’est pour vous, les Boomers. » Si Gabin, fier de sa réflexion imbecile, échappa à la leçon d’histoire lui expliquant ce qu’est vraiment la génération Baby Boom par paresse intellectuelle, nous le payâmes cher.

Le concept est donc simple : des équipes s’affrontent à coups d’histoires drôles que Patrick Sébastien aurait reniées (pour certaines en tout cas), avec pour vainqueur quiconque refrénera l’hilarité que lui inspirent ces récits des plus truculents. Le tout sera modulé par des accentuations — bonjour les Michel Leb en puissance.

En guise d’avertissement, les concepteurs du jeu assurent : « C’est quoi une Joke de Papa ? C’est une blague pourrie, celle que pourrait faire ton père. […] Attention ce jeu contient une bonne dose d’humour noir, gras, salé et sucré. » Pour le coup, pas de mensonge : c’est aussi brut de décoffrage qu’annoncé.

En voici un délicat florilège, sans même chercher la complexité : au menu, homophobie navrante, misogynie affligeante et plus globalement, bêtise crasse. En revanche, l'humour on cherche encore.

Après quelques minutes de ce niveau, la carte suprême démontrant combien ce jeu repose sur de saines fondations, d’autres cartes sorties nous ont convaincus que la cousine avait encore fait une affaire avec son Gabin et qu’il ne finirait pas le repas à table.

Pas déçu du voyage ni de l'expérience, vous en redemandez ? Nous non.

On peut rire de tout ? Mais parfois c'est dur

Et encore, nous a prévenu l’impétrant : il existerait une version plus drôle encore, dite version Salée, qui ne compte que 200 blagues de (très) mauvais goût « pour une bonne tranche de rire entre adultes consentants », promet l'éditeur, qui a considéré que la récidive n'entraînerait pas d'aggravation de la peine.

Comme celle de Richard qui porte des chaussettes blanches avec ses sandales. Sais-tu pourquoi il n’arrive jamais à baiser ? Parce qu’il a le sida. Si, si, promis, la preuve... Et celle d'à côté, censurée, tout aussi reluisante. Consternant, et pas qu'un peu, surtout facturé à 22,99 €.

Facétieuse facétie, en creusant le sujet, on découvre que de véritables concours existent : deux concurrents face à face autour d’une table (sans dinde), qui s’assènent des histoires drôles et toujours la sanction, qui rit perd. Comme cela vient du Québec, on parle de Jokes, et le rendu est parfois époustouflant. Ces émissions étaient produites par la Gaboom team, qui s'est régalée de jokes plus hilarantes les unes que les autres.

Mais ce qui est charmant, c'est d'imaginer qu'on a un humour douteux à ce point, et plutôt que d'assumer ce penchant pour le gros gras qui tache, on se cache derrière la référence à un géniteur qui n'a certainement rien demandé. Et s'inquiète en revanche du courage de sa progéniture.

Pour preuve : la version mexicaine – ou mecs si con ? Oups, ça semble contagieux.

Et on vous recommande tout particulièrement cette dernière série d'affrontements, qui a le mérite de planter plus encore le décor, puisqu'y figure la mention “Beauf”. Et sans nul doute, on arrive aux confins du sublime avec ce défi lancé à l'imaginaire : comment on enlève l'enfant en nous ? On utilise un cintre en métal.

Puisqu'il s'agit là d'un conflit de génération, qu'il soit permis de revenir aux références les plus éculées peut-être, mais dont on savait qu'elles tomberaient à l'eau, car c'était tout le fondement de leur propos : La blague de Michel Denisot aux Guignols de l'info.

Au moins on savait où l'on allait...

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com