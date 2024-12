Noël, l'unique période où l'on se réjouit que ça sente le sapin

Après tout, c’est la bonne période pour être éreinté, j’imagine aisément la scène : « Déso', Votre Honneur : je nettoyais paisiblement ma collection de Pléiades en attendant les invités et il m’a parlé de Sylvain Tesson : le “trigger” est parti sans crier gare. » Et comment faire de l’édition, en 2025, sans trigger warning ?

Et toi, qui proposais tout aussi récemment que facétieusement, « pour allier l’agréable à la future autorisation du port d’armes en librairies », d’imaginer la collection Bulles & Barillet, inéluctable remplaçante de Lagarde et Michard, pour célébrer les classiques de la littérature ?

Je pense aussi à toi, qui devant une des dernières coupes de l’année, avant de commencer la première de 2025, envisageait de ne plus publier que des Mumm-uscrits, avec pour unique critère : monocépage… Et oubliez les Magmumm : place au Mummthusalem, uniquement !

Ouais. On est toutes et tous épuisés : 2024 n’a épargné personne dans l’interprofession, pour regarder le premier cercle, et à bien y regarder, 2024 n’a épargné personne tout court : Trump, les JO dont one n’a pas encore trop compris si leurs retombées étaient ou non radioactives, la médiocrité politique en France qui a encore sévi…

À ce titre, n’oubliez pas : la politique reste le sujet le plus propice aux engueulades autour de la dinde, ou tout autre volatile servi pour le repas. Et ce, loin devant les histoires de famille, la guerre, la religion, l’éducation des enfants ou la vie sentimentale des uns et des autres.

D’un autre côté, c’est idiot cette liste qu’a fournie un service d’apprentissage de langues en ligne : elle équivaut à se priver de conversation passionnante sur des ouvrages parus cette année, ou les précédentes, au prétexte qu’ils portent sur l’un ou la totalité de ces sujets précisément !

Tenez : rien qu’avec Jacaranda de Gaël Faye, pourtant une belle réussite, on coche quasi toutes les cases : autant de raisons de planter son réveillon, dans l’allégresse et la littérature. Ou alors, si vous êtes joueur pour votre premier Noël chez les beaux-parents, tentez même Houris de Kamel Daoud. En toute innoncence vous prendrez à parti les convives : « Quoi de plus consensuel qu’un prix Goncourt ? »

Vraiment très fatigués.

Alors inutile de vous retenir plus longtemps pour ce dernier édito de l’année : je fais d’ores et déjà grève du clavier la semaine prochaine. Qu’en cette journée soient réunis vos proches et les gens que vous aimez, autour d’un repas qui n’a en rien besoin d’être un balthazar (cliquez pas sur le lien, il n’est qu’à destination de mon cousin britannique).

Permettez-moi donc, au nom de toute la rédaction, de vous souhaiter le meilleur. Et pour celles et ceux qui nous le souhaiteraient en retour, on vous attend pour la galette des Rois en janvier : frangipane ou brioche, qu'importe, de toute manière on les achète sans fève, comme cela pas de jaloux.

Et pour ce qui est du pire, rendez-vous demain pour découvrir le cadeau pourri auquel vous aurez, espérons-le, échappé cette année. Pour la suivante, on ne garantit rien...

Par Nicolas Gary

