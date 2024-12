Floof est le plus poilu, doudou, mignon des chatons

Floof est un chaton extrêmement poilu, doux, et adorable, connu pour être le plus mignon. Aujourd'hui, il est particulièrement énergique. Non seulement Floof mange et miaule, mais il fait également des bêtises comme casser les cordes d'une guitare et renverser une tasse.

Il aime se cacher, jouer avec des cartons, taquiner le chien, et s'endormir dans des lieux insolites tels qu'un pot de plante ou sur un clavier d'ordinateur. Après avoir beaucoup dormi durant la journée, il devient très actif la nuit, sautant partout et dérobant la balle du chien dès que les lumières s'éteignent.

Ce livre capturera l'essence de ces petits défauts amusants que tous les amateurs de chats reconnaîtront et adoreront chez leur propre compagnon félin, malgré leurs espiègleries.

Les éditions L'Élan Vert nous en proposent les premières pages en avant-première :

Heidi McKinnon, une auteure-illustratrice australienne résidant à Melbourne, est reconnue et récompensée internationalement pour ses livres pour enfants. En France, ses œuvres telles que J’ai mangé mon ami et On a trouvé un chat ont été publiées respectivement par La Palissade et Minedition.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com