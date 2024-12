Dans la crèche, avec les santons : Oplibris au pied du sapin de ses sociétaires

C'est un peu un cadeau, pour celles et ceux qui n'aiment pas particulièrement les crèches ni les ânes gris, qui le collectif propose pour Noël : un accès direct aux sociétaires, afin qu'ils puissent prendre en main la solution que représente Oplibris. Les opérateurs délivrent un texte pour accompagner cette ouverture, que nous proposons ici en intégralité.

Ces derniers mois ont été intenses. Entre les démarches administratives, l’arrivée des nouveaux sociétaires, la finalisation et la contractualisation des divers partenariats, le développement des modules, les tests et correctifs, le recrutement et la formation de l’équipe d’assistance, le début de rédaction du guide d’utilisation et des conditions générales et, pour finir, le site vitrine que nous sommes en train d’entièrement refondre pour en faire une véritable plateforme d’informations.

Afin de mieux vous familiariser avec OPlibris d’une part et pour mettre progressivement en service les modules en toute fiabilité, nous avons choisi une mise en service par étapes.

Dès à présent, vous pourrez procéder à la création de votre instance, c’est-à-dire votre espace sécurisé et privé. Vous aurez la possibilité d’y naviguer, de le prendre en main, de commencer à le paramétrer et à l’utiliser. Dès votre instance créée, vous pourrez débuter la comptabilité 2025, importer vos anciennes fiches produits et en créer de nouvelles, etc.

Les instances créées avant le 10 janvier bénéficieront d’une gratuité de 30 jours, puis celles créées à partir du 11 janvier auront une période d’essai gratuite de 15 jours. Si vous souhaitez poursuivre dans l’utilisation de l’outil, il faudra ensuite vous abonner (voir en bas de page pour le rappel des tarifs).

Vous pouvez créer une instance test pour prendre en main OPlibris avec un minimum de données de bases. Vous pourrez par la suite créer l’instance définitive (attention la création des instances se fait à partir d’adresses mails différentes). Pensez à le faire avant le 10 janvier afin de profiter des 30 jours de gratuité.

Pour ce faire, vous aurez à disposition

• Le guide d’utilisation, disponible dans sa première version sur docs.oplibris.org

• De premières infobulles pour vous guider

• L’assistance de l’équipe support, en service restreint d’accompagnement jusqu’au 10 janvier, pour répondre à vos premières questions sur support@oplibris.org.

• À compter du 10 janvier, l’équipe support sera pleinement à votre écoute pour vous guider ou vous aider (selon un système de tickets, pris en charge dans un délai de 48 h ouvrables). Des « visites guidées » seront aussi proposées sur certaines pages.

• Un calendrier de formations en ligne et en mini-groupes vous sera proposé. Elles sont comprises dans votre abonnement et comprendront 3 sessions successives de 3 h sur les trois thématiques suivantes : « Paramétrer mon OPlibris en fonction de ce que je souhaite en obtenir », « Saisir mes données ou les importer depuis une autre source », « Utiliser au mieux les principales fonctionnalités ».

• Dans votre abonnement sera aussi compris un pack de 2 heures d’accompagnement personnalisé (morcelable par quarts d’heure)

• Des accompagnements plus longs ou des interventions directes sur votre instance seront également proposés sur devis pour celles et ceux qui le souhaitent

Dans les premiers mois de 2025, les fonctionnalités suivantes seront ajoutées (dépôt-vente, viabilité, générateur de contrats et connexion à Dilicom, générateur de documents, suivi des droits d’auteurs en février, etc.). L’ajout des modules ne nécessitera pas la réimportation de données déjà introduites pour un module précédent. OPlibris se charge de récupérer les champs antérieurement complétés.

Concernant l’importation des données, elles sont de deux ordres, soit manuel, soit automatique. Dans un premier temps l’ensemble des transferts se feront de manière manuelle. Certains transferts de données seront ensuite automatisés. Cette automatisation se fera en fonction de la signature des contrats avec les différents tiers et du développement des solutions techniques. Cette automatisation concernera essentiellement Dilicom et les différents diffuseurs distributeurs.

L’évaluation du temps de prise en main d’OPlibris est difficile à quantifier. Elle dépend de nombreux facteurs : familiarité de l’éditeur avec l’outil informatique, types des anciens systèmes, facilité d’articulation d’OPlibris avec les systèmes des différents partenaires. Le transfert des données n’est pas ce qui est le plus chronophage. Son bon déroulement dépend de la rigueur de l’importation et donc de la qualité du fichier à télécharger. Pour ces transferts vous trouverez à votre disposition un fichier Excel d’importation de vos données dans le bon format à partir du mois de janvier.

L’intérêt d’une prise en mains par palier, prenant en compte la temporalité de l’édition, c’est de permettre un lissage de la mise en place des modules et donc de ne pas surcharger l’utilisateur d’informations au début. La création de l’instance ne doit pas prendre plus d’une heure.

La prise en main de l’outil, de sa logique, dépend beaucoup de familiarité de l’utilisateur avec les solutions de type ERP. Au final, il doit être possible de commencer à utiliser les premières fonctionnalités d’OPlibris au bout de quelques heures. Au fil de l’année, chaque évolution donnera lieu à un temps d’apprentissage supplémentaire.

Afin d’être informé et accompagné : à compter de la mi-janvier, des infolettres régulières seront adressées aux abonnés pour les informer de la mise en service des nouveaux modules et les accompagner dans leurs prises en main. Pour créer sa première instance ce sera à cette adresse.

Pour toute information d’ordre tarifaire et commercial : abonnes@oplibris.org

Pour toute information d’ordre technique : support@oplibris.org

Et à toutes fins utiles...

Qui dit tarifs, dit abonnements, pensés au plus juste en tenant compte de l’activité et de la réalité économique des structures. OPlibris étant une société coopérative à but non lucratif, ces frais visent uniquement à couvrir nos charges fixes et nos besoins en développement.

Ils pourront être revus annuellement par l'assemblée générale des coopératrices et coopérateurs (d'où l'importance de co-diriger la coopérative !...). Bon à savoir : l’abonnement comprend l’intégralité des fonctionnalités d’OPlibris et est ouvert à un nombre illimité d’utilisateurs par instance.

Par ailleurs, une remise de 5% est appliquée aux sociétaires de la coopérative et de 8% pour celles et ceux qui sont également membres de la Fédération des Editions Indépendantes (FEDEI). Et pour vous qui avez rejoint la coopérative en 2024, les frais de mise en place (200€ HT) sont offerts ! Soit l'équivalent de 3 séances de formation à l’outil en petit groupe (calendrier à suivre) et 2h d’assistance technique individuelle.

Illustration © Urbs

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com