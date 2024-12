Charles Serfaty lauréat du Prix du Livre d’Économie 2024  

Le prix lui a été remis par Marc Ladreit de Lacharrière, président du jury, qui incluait des directeurs de grands médias nationaux et des journalistes spécialisés.

Cette journée, organisée par l'association Lire la Société, offre annuellement un forum pour des débats et réflexions sur des sujets influençant les générations actuelles et futures. Antoine Armand, alors encore ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, a clôturé l'événement par un discours.

Dans Histoire économique de la France, Charles Serfaty revisite l'histoire française en utilisant de nouvelles données, remettant en question des doctrines établies et révélant des surprises ainsi que des paradoxes. Il défie des idées préconçues et des clichés, illustrant par exemple que les Gaulois sous Vercingétorix avaient un niveau de vie comparable à celui des Romains, ou que le Moyen Âge était une période de croissance économique significative.

Il explore également le développement des innovations comme la poudre à canon et l’imprimerie, soutenu par une demande existante pour les livres et les armes. Il souligne que, bien que la France ait connu une croissance rapide au XIXe siècle, elle est restée principalement rurale et sans surplus agricole régulier avant la mécanisation agricole des années 1950.

Son analyse conclut que la France a plusieurs fois été la puissance dominante en Europe sans nécessairement avoir une économie performante, montrant que la prospérité n’a pas toujours été synonyme de gloire ou d'influence, et que la qualité de vie des Français s’améliorait souvent lorsque le pouvoir royal déclinait.

Né en 1992, Charles Serfaty est un économiste prometteur formé à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, diplômé de l’ENSAE et titulaire d'un doctorat en économie du MIT. Il travaille à la Banque de France et enseigne à l’École d’économie de Paris. Histoire économique de la France est son premier livre.

Trois ouvrages étaient en compétition pour le Prix du Livre d’Économie 2024 : Les Batailles de la natalité, de Julien Damon, qui explore les défis démographiques et les politiques natalistes, Sortir du travail qui ne paie plus, d’Antoine Foucher, qui analyse l’évolution de la valeur du travail et ses répercussions socio-économiques - tous deux publiés aux éditions de l'Aube -, et l'ouvrage lauréat.

Benjamin Bürbaumer, maître de conférences à Sciences Po Bordeaux et chercheur au Centre Émile Durkheim, a de son côté été honoré avec le Prix lycéen Lire l'Économie 2024 pour son livre, Chine / États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, paru aux dition de La Découverte.

Ce prix est décerné pour récompenser les œuvres qui se distinguent par leurs mérites pédagogiques et leur capacité à stimuler la réflexion et l'analyse économiques parmi les jeunes.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu le mercredi 18 décembre 2024 au ministère de l'Économie, orchestrée par le ministre en charge de l'Éducation nationale et les lycéens impliqués dans le processus de sélection.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com