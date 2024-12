Baisse du niveau scolaire : est-ce la faute des éditeurs ?

Karrie Conley et Michele Hudak, deux mères de famille, ont déposé une plainte le mercredi 4 décembre 2024 auprès de la Cour supérieure du comté de Suffolk contre l’éditeur Heinemann, ses auteurs phares Lucy Calkins, Irene Fountas et Gay Su Pinnell, ainsi que Teachers College, une institution clé de formation des enseignants.

Les deux femmes accusent les éditeurs d’avoir promu des contenus pédagogiques qu’elles qualifient de « trompeurs » et « défectueux », rendant l’apprentissage de la lecture plus difficile pour leurs enfants. Avec cette plainte, elles demandent le statut de recours collectif au nom de tous les écoliers du Massachusetts qui ont appris à lire avec ces programmes.

Et ils sont nombreux : une récente enquête du Département de l’éducation primaire et secondaire du Massachusetts a révélé que 24 des 155 districts scolaires interrogés utilisaient un programme de Heinemann.

Les plaignantes affirment que ces contenus ont été vendus comme « basés sur des recherches scientifiques » et « soutenus par des données », sans avertir les utilisateurs du manque d’instruction phonétique adéquate. Résultat : ces mêmes élèves souffriraient aujourd’hui d’un important retard de lecture, avec des répercussions sur le long terme.

« Le problème ne vient pas de l’enfant, mais de la méthode »

Deux des filles de Karrie Conley, aujourd’hui collégienne et lycéenne, ont été directement impactées par les méthodes pédagogiques contestées, au point de motiver leur mère à déposer une plainte contre les éditeurs. Toutes deux ont suivi le programme Units of Study de Lucy Calkins à l’école primaire, qui encourageait les élèves à deviner des mots cachés en s’appuyant sur le contexte et les images, au lieu du texte. « Les recherches montrent pourtant que les enfants apprennent bien mieux à lire en déchiffrant les mots, et non en devinant grâce au contexte », souligne la plaignante dans une interview accordée à APM Reports.

Les difficultés de lecture de sa fille aînée sont devenues particulièrement préoccupantes en CE2, affectant ses performances dans d’autres matières. Face à cette situation, elle a choisi de la transférer dans une école privée, et de financer des cours particuliers pour l’aider à progresser. Quelques années plus tard, sa cadette, qui présentait des lacunes similaires, a suivi le même parcours. « Si une méthode est répétée encore et encore sans résultat, il est évident que le problème ne vient pas de l’enfant, mais de la méthode », assure-t-elle.

Des programmes corrigés

Bien que l’éditeur ait récemment modifié ses programmes pour y intégrer davantage d’instruction phonétique, la plainte, consultée par APM Reports, qualifie ces ajustements de « tardifs et largement insuffisants ». De plus, ces nouvelles versions n’auraient été accessibles qu’aux écoles capables de les financer, ce qui, selon les plaignantes, revient à facturer « le privilège d’un produit d’apprentissage un peu moins défectueux ».

En réponse, les deux mères réclament le remboursement total des frais de tutorat engagés par les familles confrontées à des situations similaires. Elles demandent également des dommages-intérêts punitifs, ainsi que la mise à disposition gratuite, pour les écoles du Massachusetts ayant utilisé ces programmes, de nouveaux supports d’apprentissage reposant sur des méthodes scientifiques validées.

Des pratiques vérifiées ?

Si l'éditeur concerné n'a toujours pas répondu, il a soutenu, dans une déclaration de 2022 publiée dans le journal : « Nous maintenons la qualité et l’efficacité de nos matériels d’alphabétisation et soutenons pleinement nos auteurs et leur travail. »

L’éditeur avait également cité des études externes comme preuves des impacts positifs de ses programmes sur les performances en lecture, bien que ces études aient été financées par Heinemann lui-même, remettant en cause leur impartialité. Quant aux auteurs et autrices visés par la plainte, tous ont refusé de commenter directement l’affaire en cours.

Un enjeu national

Ce procès concerne uniquement les familles du Massachusetts, mais il pourrait inspirer d’autres actions à travers le pays, car il soulève un problème de taille : l’État reste largement neutre sur la manière dont les écoles enseignent la lecture, ce qui peut créer des inégalités, contrairement à une tendance nationale à légiférer sur les programmes scolaires.

Nancy Duggan, directrice de Decoding Dyslexia-MA, espère que ce procès attirera l’attention sur les responsabilités des écoles et des comités scolaires. « Ce procès vise à ouvrir les yeux des responsables éducatifs pour qu’ils prennent de meilleures décisions à l’avenir », a-t-elle lancé.

En attendant, les districts scolaires continuent de chercher des solutions pour rattraper le retard en lecture. Le programme « Literacy Launch », doté de 20 millions de dollars, et 38 millions supplémentaires en subventions fédérales ont été alloués pour améliorer les compétences des élèves.

