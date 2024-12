Dragon Balls : Quelle est la véritable origine des Boules de cristal ?

Dans l'épisode 11 de Dragon Ball Daima, nous découvrons que les Dragon Balls n’ont pas été créés pour répondre aux désirs de n'importe qui. Neva, un mystérieux Namek venu du Royaume des Démons, explique que ces orbes avaient à l’origine un objectif bien plus noble : récompenser les Nameks pour leurs efforts et leur travail.

Mais au fil du temps, ces objets ont été détournés par des individus mal intentionnés, poussant Neva à concevoir des guerriers protecteurs, les Tamagamis, pour défendre les Dragon Balls contre une utilisation abusive.

Des questions toujours en suspens

Dragon Ball Daima révèle également que les Nameks viennent à l'origine du Royaume des Démons, une dimension essentielle à l'équilibre du multivers. C’est dans ce royaume que les premières Dragon Balls ont vu le jour avant de s’étendre aux autres univers, jusqu'à la Terre.

Des révélations qui ne répondent pas à toutes les interrogations néanmoins. Si elles étaient initialement conçues pour des Nameks méritants, comment expliquer l’existence des Super Dragon Balls, capables d’exaucer n’importe quel souhait à une échelle multiverselle ?

À LIRE - Retour aux sources pour Dragon Ball Daima, 40 ans après

Cette plongée dans le Royaume des Démons ne fait que commencer, et il se pourrait que d'autres secrets soient bientôt dévoilés...

Dragon Ball Daima, dernière nouvelle série animée en date, tirée de l'univers de Dragon Ball par Akira Toriyama, est diffusée sur Netflix, ADN, Crunchyroll, et la chaîne Mangas, célébrant le 40e anniversaire de la première publication du manga.

La série, qui propose un retour nostalgique, transforme les personnages emblématiques en enfants et est réalisée par Aya Komaki et Yoshitaka Yashima avec un scénario de Yūko Kakihara. La trame suit Son Goku et ses amis devenus enfants à cause d'une conspiration, les forçant à traverser le Royaume des Démons pour retrouver leur taille adulte et démasquer le conspirateur, avec l'aide de deux nouveaux alliés, Glorio et Panzy.

Par Clotilde Martin

