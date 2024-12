Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim déjà en streaming

Aux États-Unis et au Canada, où il est sorti le 13 décembre, le film a engrangé 7,38 millions de dollars, au 22 décembre, et 7,9 millions de dollars dans les autres territoires, atteignant ainsi un total mondial de 15,2 millions de dollars. Il est dans les salles françaises depuis le 11 décembre, où il a attiré plus de 105.000 spectateurs.

Une intrigue épique

La Guerre des Rohirrim explore l’histoire de Helm Hammerhand, roi de Rohan, incarné par Brian Cox. Helm et son peuple se retranchent dans la forteresse de Hornburg, qui deviendra plus tard le célèbre Gouffre de Helm, pour affronter Wulf, un seigneur vengeur interprété par Luke Pasqualino. Héra, la fille de Helm, doublée par Gaia Wise, joue un rôle clé dans la résistance.

Ce projet est produit par New Line Cinema et Warner Bros. Animation, avec une animation assurée par Sola Entertainment. Philippa Boyens, récompensée aux Oscars et scénariste notamment de la trilogie du Seigneur des Anneaux signée Peter Jackson, a participé au projet en tant que consultante. La voix du regretté Christopher Lee a été utilisée pour Saruman.

Dans le casting vocal, on retrouve également Miranda Otto, reprenant son rôle de dame Eowyn en tant que narratrice, Lorraine Ashbourne, Yazdan Qafouri, ou encore Benjamin Wainwright. Au Japon, le film sortira le 27 décembre prochain.

