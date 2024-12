Nolan s'attaque à L'Odyssée, avec une distribution de stars

« Le prochain film de Christopher Nolan, L'Odyssée, est une épopée d'action mythique filmée à travers le monde en utilisant une toute nouvelle technologie de film IMAX », a publié ce 23 décembre sur son compte X, le studio.

L'Odyssée d'Homère, qui aurait été composée au VIIIe siècle avant J.-C., est l'une des deux grandes épopées attribuées à l'aède, avec L'Iliade. Ce poème épique relate les aventures d'Ulysse, roi d'Ithaque, à son retour de la guerre de Troie. Il mettra encore dix longues années pour rejoindre son foyer, retardé par diverses divinités et obstacles. Le héros sera usé de sa ruse et de son endurance face à l'adversité.

Au cours de son périple, il rencontre une série de figures mythiques : le Cyclope Polyphème, qui mange plusieurs de ses hommes ; la sorcière Circé, qui transforme ses compagnons en animaux ; ou encore les Sirènes, dont les chants ensorcellent tous ceux qui les entendent... Un voyage initiatique qui l'amènera jusqu'aux Enfers, avant le retour et la reconquête de son royaume, culminant dans une série de reconnaissances et de vengeances...

Avant cette annonce officielle, les rumeurs autour du prochain Nolan allaient des vampires aux pilotes d'hélicoptère, rappelle Deadline... Ce projet marque la seconde collaboration du réalisateur avec Universal, après Oppenheimer, Oscars 2024 du Meilleur film.

Le film, qui a généré plus d'un milliard de dollars au box-office, a été adapté de la biographie, Robert Oppenheimer : Triomphe et tragédie d'un génie, publiée en France en 2023 par Le Cherche midi, dans une traduction de Peggy Sastre. L'ouvrage initialement édité en 2005, et signé Alfred A. Knopf, est le résultat de vingt-cinq ans de recherches, incluant l'analyse de milliers de documents et les témoignages de centaines de personnes. Il dresse un portrait exhaustif de J. Robert Oppenheimer, le physicien américain complexe, en révélant ses contributions majeures à la physique et au développement des armes nucléaires, tout en mettant en lumière ses luttes avec des dilemmes moraux et des épreuves personnelles.

Un livre largement salué, recevant plusieurs récompenses prestigieuses, parmi lesquelles le National Book Critics Circle Award en 2005, le Prix Pulitzer en 2006, et le Duff Cooper Prize en 2008.

Parmi les autres adaptations signées Christopher Nolan on peut notamment citer le roman Le Prestige, de Christopher Priest.

L'Odyssée, outre d'avoir été une source des artistes occidentaux depuis des millénaires, a déjà inspiré de nombreuses œuvres, dont le film italien de 1954 Ulysse, dirigé par Mario Camerini avec Kirk Douglas, ainsi que la mini-série de 1997 L'Odyssée, réalisée par Andrei Konchalovsky avec Armand Assante. Plus récemment, Ralph Fiennes et Juliette Binoche ont incarné Ulysse et Pénélope dans The Return.

L'Odyssée a également directement inspiré Ulysses de James Joyce, L'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood, Le Regard d'Ulysse de Theo Angelopoulos, Retour à Cold Mountain de Charles Frazier, O'Brother des frères Coen, ou encore Star Trek: Odyssey.

Crédits photo : Ulysse et les sirènes, par John William Waterhouse. Domaine public.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com