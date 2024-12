Un nouveau tiers-lieu d'inclusion à Paris : Kiléma ouvrira dans le 17e

Le projet Kiléma Tiers-Lieux s’engage à promouvoir l’accès à la culture, aux savoirs et à l’emploi pour les personnes présentant des troubles du neurodéveloppement. Conçus comme des lieux inclusifs, ces espaces sont pensés pour accueillir tous les publics : personnes en situation de handicap, familles, accompagnants, professionnels de l’éducation et du médico-social, mais aussi riverains.

Face au Tribunal de Grande Instance, Kiléma s’implantera dans un immeuble moderne conçu par l’agence ignacio prego architectures. Ce vaste espace de 250 m² se distingue par ses volumes spacieux, sa luminosité remarquable et son accessibilité idéale grâce à sa proximité immédiate avec les transports en commun (métro 14, 13, RER C, tramway).

« Nous avons eu l’honneur d’échanger avec Geoffroy Boulard, Maire du 17ᵉ arrondissement, qui s’est montré très enthousiaste quant à l’arrivée prochaine de ce projet novateur dans le quartier », indique l'organisation.

Un concept ouvert et collaboratif

Kiléma se veut un espace d’innovation, de partage et de ressources dédié à la construction d’une société plus inclusive. Ces lieux serviront de plateformes collaboratives où entrepreneurs, enseignants et chercheurs pourront travailler sur des initiatives favorisant l’école inclusive et le vivre-ensemble.

Les Kiléma Tiers-Lieux proposeront des services variés, adaptés et animés par des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement, faisant de ces espaces des lieux de vie et d’échange uniques.

L'ouverture en 2025 à Paris : cet espace Kiléma ouvrira ses portes dans le 17ᵉ arrondissement de Paris. Ce lieu emblématique, conçu par Ignacio Prego Architectures, proposera une diversité d’espaces et de services adaptés pour répondre aux besoins de tous.

Un avenir plus inclusif

Aménagée pour répondre aux besoins spécifiques du personnel, cette librairie disposera de rayonnages, d’un système de caisse et de mobilier adaptés. Elle recrutera des collaborateurs présentant des troubles du développement intellectuel.

Kiléma offrira un centre de ressources et de formations aux personnes en situation de handicap, telles que des ateliers d’écriture et de lecture. Des outils pédagogiques seront également disponibles pour les professionnels (enseignants, accompagnants, chercheurs) engagés dans des projets d’inclusion.

Enfin, un un café inspiré des Cafés Joyeux verra le jour Ce bistrot accueillant emploiera une dizaine de collaborateurs présentant des troubles du développement intellectuel, favorisant leur inclusion professionnelle dans un cadre convivial.

Ouvert aux entrepreneurs, enseignants, chercheurs et professionnels, un espace de coworking inclusif favorisera les initiatives liées à l’inclusion dans le monde scolaire, professionnel et social. Celles et ceux qui souhaiteront s’y investir et participer au fonds de dotation se rendront sur cette page ou sur HelloAsso.

Et Kikicé Kiléma ?

Cécile Arnoult et Philippe Le Squéren rêvaient depuis plusieurs années de concevoir un espace inclusif, ouvert à tous, et offrant des opportunités d’insertion et d’emploi aux personnes présentant des troubles du développement intellectuel, souvent confrontées à un avenir professionnel incertain.

Une idée fondatrice s’est alors imposée : créer une librairie inclusive, animée par ces mêmes personnes. Cependant, un constat s’est vite révélé frappant : seuls 15 livres adaptés en FALC (Facile à Lire et à Comprendre) étaient disponibles, et aucune œuvre du patrimoine littéraire n’avait été adaptée dans ce format. Trop peu pour alimenter les rayons de la future librairie.

C’est ainsi qu’en décembre 2021, Kiléma Éditions a vu le jour, avec pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre des ouvrages traduits en FALC et de promouvoir une littérature adaptée et inclusive.

