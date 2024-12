Jamais plus : Colleen Hoover soutient la plainte de Blake Lively

Dans une plainte déposée auprès d'un tribunal californien le 20 décembre dernier, l'actrice Blake Lively a accusé le réalisateur, acteur et producteur Justin Baldoni de « harcèlement sexuel », et avancé que la société de production Wayfarer Studios aurait participé à la mise en place d'une campagne « de manipulation » pour « porter atteinte à sa réputation ».

Du tournage à la promotion

D'après les éléments avancés par Blake Lively dans sa procédure, détaillée par le New York Times, une réunion de crise aurait été organisée pendant le tournage de Jamais Plus, au cours de laquelle l'actrice et son époux, Ryan Reynolds, auraient formulé un certain nombre de demandes à l'attention de Baldoni.

Parmi ces exigences, « plus de partage de vidéo ou d'images de femmes nues avec Lively, plus de mention de la supposée “addiction à la pornographie” de Baldoni et plus d'évocation de conquêtes sexuelles auprès de Lively ». Le couple aurait aussi exigé que le réalisateur cesse de commenter le physique de Blake Lively ou le décès de son père, et que le tournage des scènes de sexe se limite à celles prévues dans le scénario initial.

La plainte évoque largement le temps de la promotion de Jamais Plus, dont les enjeux ne sont pas négligeables pour ce type de blockbuster : d'après le document, Baldoni se serait « brusquement écarté » de la stratégie prévue initialement et aurait « utilisé un message aux survivantes de violences conjugales pour protéger sa propre réputation ».

« Il est déplorable que Mme Lively et ses représentants se permettent de faire des accusations aussi graves et aussi mensongères », a répondu Bryan Freedman, avocat de Baldoni, auprès de The Hollywood Reporter. Il assure que la plainte de l'actrice « est une autre tentative désespérée de “réparer” les dégâts causés à sa réputation par ses propres remarques et comportements pendant la promotion du film ».

Des sources internes à la production ont indiqué qu'il y avait une fracture parmi les cinéastes et que deux versions du film avaient été produites, alimentant des spéculations selon lesquelles Blake Lively, productrice du film, avait fait venir Ryan Reynolds pour prendre le contrôle créatif du film.

La promotion de Jamais Plus a été largement commentée, notamment car Blake Lively et Justin Baldoni, les deux acteurs principaux, n'apparaissaient jamais ensemble. Plusieurs polémiques ont suivi : l’actrice a été pointée du doigt pour s’être peu investie, notamment pour porter le message de prévention contre les violences conjugales. De son côté, l’acteur, producteur et réalisateur a publié une lettre début septembre à ce sujet, sans mentionner l’actrice. Adressée aux survivants de violences domestiques en réponse aux critiques de Blake Lively, il y loue la résilience et le courage des survivants.

D'après la plainte de l'actrice, Justin Baldoni et la société de production Wayfarer Studios se seraient entendus pour la dénigrer : le document assure que les agents du réalisateur et de la boite de production s'étaient entendus pour « la détruire » et cite des SMS qu'ils auraient échangés. Le plan incluait, toujours selon la plainte, une proposition de propager des théories sur des forums en ligne, orchestrer une campagne sur les réseaux sociaux et placer des articles critiques envers Blake Lively.

Blake Lively allègue même que Justin Baldoni avait prévu d'utiliser son amitié de dix ans avec Taylor Swift contre elle.

Colleen Hoover intervient

Dans cette confrontation aux échos du mouvement #MeToo, Blake Lively a bénéficié d'un large soutien, notamment de la part de Colleen Hoover, l'auteure du roman adapté à l'écran : « Ne change jamais. Ne fléchis jamais », a posté la romancière sur Instagram. Et d'ajouter : « La capacité de Blake à refuser de se courber et de 'se laisser enterrer' a été rien de moins qu'inspirante. »

Ses camarades de jeu dans le film de 2005, Quatre filles et un jean, America Ferrera, Amber Tamblyn et Alexis Bledel ont de leur côté déclaré : « Nous la soutenons dans sa lutte contre la campagne rapportée visant à détruire sa réputation. »

Amber Heard, qui a connu un éprouvant et très médiatisé procès contre son ex-mari Johnny Depp, a déclaré sur une émission matinale américaine que Baldoni avait engagé le même gestionnaire de crise relations publiques que Johnny Depp lors de leur bataille judiciaire...

La plainte déposée affirme également que Justin Baldoni a engagé Melissa Nathan, gestionnaire de crise PR renommée, qui figure également comme défenderesse dans cette affaire. L'objectif de cette collaboration serait de nuire à Blake Lively par le biais d'une campagne orchestrée de « manipulation sociale », destinée à « détruire » son image publique.

L'avocat de Justin Baldoni, Bryan Freedman, a déclaré que son client avait précédemment engagé un gestionnaire de crise en raison des « multiples exigences et menaces » que Blake Lively aurait formulées, incluant « menacer de ne pas [Ndr : se présenter] sur le plateau, menacer de ne pas promouvoir le film, conduisant finalement à son échec lors de sa sortie, si ses demandes n'étaient pas satisfaites ».

Le cinéaste Paul Feig, qui a dirigé Blake Lively dans L'Ombre d'Emily, a de son côté écrit sur X : « Elle ne méritait vraiment aucune de ces campagnes de diffamation contre elle. Je pense que c'est affreux ce qu'elle a dû endurer. »

L'humoriste de stand-up, actrice et scénariste américaine Amy Schumer a partagé « Je crois Blake » sur Instagram, tandis que Gwyneth Paltrow a posté un emoji de reine à côté d'une mention des produits capillaires de Lively, met en exergue Le Guardian.

Dans une déclaration au New York Times, Blake Lively, a confié : « J'espère que mon action en justice aidera à lever le voile sur ces tactiques de représailles sinistres pour nuire aux personnes qui dénoncent les inconduites et aidera à protéger ceux qui pourraient être ciblés. »

Photographie : Blake Lively dans Jamais Plus

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com