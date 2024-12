20 Millions Dollars Lady : Kamala Harris, la plume qui vaut de l'or 

La Vice-Présidente des États-Unis, deux fois candidate à l’investiture démocrate, pourraient bien devenir la petite souris de La Maison-Blanche. Selon une source proche de l’ex-sénatrice citée par le Daily Mail, Kamala Harris aurait été sollicitée par des éditeurs, armés d’un gros chèque, pour obtenir un récit détaillé sur le président Biden, enrichi de révélations sur les décisions majeures et les tensions au cœur du Bureau ovale.

« Kamala Harris connaît mieux que quiconque les rouages de l’administration Biden. Elle était présente lors des grandes décisions et peut révéler les véritables acteurs de ces quatre années », confie un cadre d’une maison d’édition « progressiste » de New York au journal. L’occasion idéale de revenir sur sa campagne présidentielle, qui a englouti la somme record de 1,5 milliard de dollars.

Pour assurer le succès de cet ouvrage, et justifier l’avance de 20 millions de dollars proposée, les éditeurs misent sur des révélations inédites et des détails croustillants sur les coulisses de son activité politique. « Kamala doit être honnête sur sa relation avec Joe Biden, son rôle dans des décisions controversées comme le retrait d’Afghanistan ou la gestion des frontières, et sur les véritables artisans de la stratégie présidentielle », précise par exemple un agent littéraire de Washington.

Un duo présidentiel au sommet des ventes

L’objectif : séduire un large éventail de lecteurs et égaler les ventes spectaculaires des ouvrages du couple Obama, qui avaient conclu un accord commun avec Penguin Random House pour 65 millions de dollars en 2017. Les mémoires de Barack Obama, A Promised Land (Une terre promise en français, traduit par Pierre Demarty, Charles Recoursé et Nicolas Richard pour Le Livre de Poche), avaient atteint 3,3 millions d’exemplaires en un mois.

De son côté, Michelle Obama avait marqué les esprits avec Becoming (Devenir en français, traduit par Odile Demange et Isabelle D. Taudière chez Le Livre de Poche), qui totalisait 14 millions d’exemplaires vendus dans le monde, selon le New York Times en 2020.

Une terre promise, de Barack Obama, et Devenir, de Michelle Obama, aux éditions Fayard

Le livre : une arme politique

Mais, bien plus qu’une opportunité financière, potentiellement encore plus lucrative avec l’intérêt manifesté par Netflix, note le Daily Mail, un tel ouvrage pourrait surtout se transformer en un atout politique stratégique pour la démocrate.

En publiant ce livre, Kamala Harris pourrait prendre les devants face à une éventuelle autobiographie de Joe Biden, suite à la fin de son mandat, tout en se repositionnant politiquement après ses deux échecs aux présidentielles américaines.

Une stratégie adoptée par le clan Trump

Une stratégie déjà adoptée par le couple Trump pendant la campagne présidentielle de 2024. À un mois des élections, soit le 8 octobre 2024, la future première dame des États-Unis publiait Melania chez Skyhorse Publishing, maison d’édition à la ligne conservatrice.

À LIRE – Donald et Melania Trump signent chacun un livre

Les campagnes promotionnelles s’étaient alors succédé sur ses réseaux sociaux, promettant des révélations exclusives, notamment autour d’un éventuel complot lié à la tentative d’assassinat dont son mari avait été victime. Et la stratégie a porté ses fruits : avant même sa parution officielle, le livre s’était hissé à la première place de la catégorie « États-Unis » sur Amazon. Et, quelques mois plus tard, Donald Trump était élu 47e président des États-Unis...

Crédits image : Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com