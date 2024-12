Dans l'Arkansas, la justice contrarie la censure d'État

Dans l'Arkansas, au sud des États-Unis, l'Act 372 faisait peser une lourde menace sur les bibliothécaires et les libraires : à partir du 1er août 2023, ces professionnels du livre et de la lecture pouvaient être poursuivis pour avoir « fourni un document considéré comme dangereux pour les mineurs ». La gouverneure de l'État, Sarah Huckabee Sanders, membre du Parti républicain, avait fait la promotion de cette législation, qu'elle présentait comme un moyen de protéger les enfants.

Une rhétorique, de l'autre côté de l'Atlantique, qui justifie depuis plusieurs années des mécanismes de censure politique mis en place par des membres réactionnaires du Parti républicain. Au prétexte de préserver la jeunesse de la « pornographie » et des contenus « obscènes », tout ouvrage qui évoque la sexualité, mais aussi des violences, qu'elles soient sexuelles, racistes ou sexistes, risque d'être écarté des rayonnages des bibliothèques scolaires ou publiques.

Ce mouvement de censure s'est répandu dans plusieurs États, depuis 2020, notamment la Floride, l'Iowa, le Texas, la Géorgie ou l'Utah. Plus de 10.000 livres auraient ainsi été visés par une procédure de censure ou de retrait, sur l’ensemble du pays, au cours de l’année 2023-2024, selon l’organisation non gouvernementale PEN America, qui lutte pour la liberté d’expression sur le territoire.

L’American Library Association (ALA), organisation des bibliothèques aux États-Unis, ne recense pour sa part « que » 414 tentatives de censure, pour 1128 titres différents concernés, sur les neuf premiers mois de l’année. La différence des chiffres s’explique par des méthodes variables : l’ALA se limite aux censures « effectives » et couronnées de succès, relayées par les médias ou signalées par les bibliothécaires eux-mêmes.

Parmi les auteurs les plus censurés, ces dernières années, citons Margaret Atwood, Rupi Kaur, Marjane Satrapi, Stephen King, Judy Blume, Alice Walker, Lev Grossman, Jodi Picoult, Art Spiegelman, Sarah J. Maas ou encore John Green. En somme, des pornographes connus et reconnus...

Des livres « dangereux »

En mai 2023, devant le danger que représentait l'Act 372 pour les libertés individuelles, y compris celles des libraires et des bibliothécaires, une coalition de plaignants s'attaquait à la législation. Nate Coulter, directeur du réseau des bibliothèques publiques de l'État, dénonçait alors un texte qui « cherche à intimider les bibliothécaires et à contrer leurs efforts dans la fourniture de livres destinés à tous les publics, au sein de la communauté ».

L'Act 372 rendait responsables les bibliothécaires, mais aussi les libraires — en tant que fournisseurs des livres aux bibliothèques — et tout établissement recevant du public de l'accès des mineurs à des contenus jugés « dangereux pour [ce public] ». Si l'on pense évidemment à la pornographie, la loi restait assez vague sur les critères qui permettent de déterminer la dangerosité d'une œuvre.

Imprécise, la législation encourageait finalement l'autocensure, pour ne pas risquer une plainte : « [N]ous n'avons pas assez d'effectifs pour mettre quelqu'un dans chaque travée, ou pour vérifier si les usagers ont bien 18 ans », s’alarmait Nate Coulter. Le terme « mineur » lui-même était vague : un ouvrage inapproprié pour les moins de 7 ans le devenait aussi pour un adolescent âgé de 17 ans...

Enfin, les sanctions prévues étaient particulièrement lourdes : jusqu'à 6 années de prison et 10.000 $ d'amende. Quant à la « dangerosité » des livres, elle devait être estimée par une assemblée générale, municipale ou relevant du comté, qui tranchera sur la valeur littéraire d'une œuvre et son aspect « obscène »... Selon ses membres, la tolérance serait donc variable.

La coalition de plaignants réunissait l'association des libraires américains (American Booksellers Association), l'association des éditeurs américains (Association of American Publishers), l'Authors Guild, la Freedom to Read Foundation, le Comic Book Legal Defense Fund, et les librairies WordsWorth Books et Pearl’s Books. Dès la fin du mois de juillet 2023, la justice avait reconnu l'aspect imprécis de l'Act 372 et accordé une injonction préliminaire, dans l'attente d'une décision définitive.

Le Premier amendement menacé

La cour de district de l'Arkansas a rendu son jugement ce lundi 23 décembre et bloqué l'application de l'Act 372, qu'elle a jugé « inconstitutionnel ». Selon le délibéré, l'intention d'empêcher l'accès à des contenus inappropriés par les mineurs « se fait, dans la loi, au détriment des droits garantis par le Premier amendement ».

Ce dernier, inscrit dans la constitution américaine, interdit à l'État de porter atteinte à la liberté d'expression, à la liberté de la presse et à la liberté religieuse. En restreignant l'accès à certains livres, par la loi, l'Arkansas allait tout simplement à l'encontre de ce principe démocratique. Par ailleurs, « [l]a loi fait des bibliothécaires et des libraires des agents de la censure : inquiets des risques encourus, il est probable qu'ils ne conservent que des ouvrages destinés aux jeunes enfants, et censurent ou écartent les autres titres », a estimé le juge Timothy Brooks.

L'avocat général de l'Arkansas, Tim Griffin, a indiqué à l'Associated Press qu'il ferait appel de la décision de la cour de district, pour défendre la légalité de l'Act 372. La gouverneure de l'État, Sarah Huckabee Sanders, s'est aussi dite déterminée : « L'Act 372 relève du bon sens : les écoles et les bibliothèques ne devraient pas proposer des contenus obscènes à nos enfants. »

Ancienne porte-parole de Donald Trump à la Maison-Blanche, élue depuis janvier 2023, Sarah Huckabee Sanders a une conception particulière de la protection des mineurs : dès le mois de mars de la même année, elle a ainsi porté un texte visant à faciliter le travail des enfants âgés de 14 à 16 ans...

Photographie : illustration, Stuart Seeger, CC BY 2.0

Par Antoine Oury

