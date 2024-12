Comment un film pourrait-il rendre justice à la réalité de la déportation ?

Sa tâche consistait à « coacher » les actrices Emmanuelle Riva, décrite comme fine et intuitive, et Susan Strasberg, perçue comme hystérique et narcissique. Elle trouve sa fonction absurde et douloureuse : comment représenter à l'écran une agonie, un martyre réels ?

Parallèlement, un incident quotidien se transforme en tragédie : alors qu'elle tente d'échanger un pantalon, elle est insultée et malmenée par un commerçant qui la traite d'« ennemie » en raison de son origine hongroise. L'altercation l'envoie à l'hôpital où elle reçoit des soins d'un médecin juif. Entre eux se développe une relation sexuelle teintée de compassion, une attirance ambiguë entre pitié partagée et désir physique.

Sur le plateau de tournage, marqué par le caprice des actrices et la tyrannie d'un réalisateur machiste, ainsi que par une atmosphère policière oppressante en Yougoslavie communiste et totalitaire, elle médite sur les limites du cinéma et de la littérature pour transmettre l'horreur inimaginable de la Shoah et sensibiliser ceux qui restent indifférents ou insensibles. Cette expérience souligne une tragédie invisible aux yeux du monde. Comment un film pourrait-il jamais rendre justice à la réalité de la déportation ?

Les éditions du Seuil nous en offrent les premières pages en avant-première :

Née Edith Steinschreiber en 1931 dans un petit village hongrois, elle est déportée à seulement 12 ans avec sa mère et sa sœur, cette dernière survivant également.

Après un séjour en Israël, où elle se marie trois fois et garde le nom de son troisième mari, Bruck, elle s'établit en Italie en 1954, épouse le cinéaste Nelo Risi et publie en 1959 son premier témoignage, Qui t’aime ainsi. Ce premier écrit marque le début d'une illustre carrière d'écrivaine, poétesse et cinéaste, culminant avec la publication de Le Pain perdu, qui lui vaut une reconnaissance mondiale tardive.

