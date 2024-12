Charlie Hebdo : un documentaire révèle l'envers du décor

Comment faire lire nos enfants ? C’est la question que l’on me pose le plus souvent ! Cette semaine, dans La Grande Librairie, à l’occasion des 40 ans du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, écrivains, chercheurs et enseignants s’interrogeront justement sur l’apprentissage, la transmission et le plaisir (contagieux ?) de la lecture !