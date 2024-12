Une "censure" des Carnets de l’apothicaire ? Lumen s’explique

« Pour une raison qui m’échappe, une partie de l’épilogue a été censurée, alors que cette partie figurait bien dans la version en anglais. Cela donne un texte qui n’a plus de sens et peut nuire à la compréhension du prologue du tome suivant », déplore un lecteur à propos du tome 4 des Carnets de l’apothicaire, un light novel sur la Chine impériale, publié le 29 août 2024.

Comme lui, de nombreux fans réclamaient « des explications de l’éditeur » concernant les divergences entre la version originale japonaise et la publication française. Sur les réseaux sociaux, les lecteurs et lectrices ont pointé du doigt un texte français différent des versions livrées par l’autrice et traduites dans d’autres pays.

Le calin : un choix qui divise

Et pour cause, dans l’œuvre originale, l’un des personnages principaux, Jinshi, adopte un comportement violent, notamment lorsqu'il étrangle un autre personnage. Pourtant, dans la traduction française, cette scène a été adoucie, remplacée par un « simple câlin », observe une lectrice.

Suite à ce changement, de nombreux internautes ont dénoncé une « censure » de l’éditeur : « Je suis déçue par la traduction et la censure de ce volume en français, notamment l’épilogue qui perd vraiment son sens (pour l’avoir lu en anglais et en espagnol auparavant, car il y a un grand décalage de délai de publication et comparé) », commente Manon sur Instagram.

Une erreur de fichier

Alertés par les retours de leurs lecteurs, les éditions Lumen ont publié, ce 19 décembre, un communiqué sur l’ensemble de leurs réseaux sociaux. « Ces remarques ont été étudiées avec le plus grand sérieux et ont fait l’objet d’une enquête interne poussée et exhaustive qui a mis en lumière une erreur de fichier ayant conduit à la publication du mauvais texte », assurent-ils.

L’objectif : comprendre d’où provient l’erreur « et ce qu’il s’est passé pour s’assurer que cela ne se reproduise pas », ajoutent-ils dans l’espace commentaire. Une enquête de longue haleine, qui mène finalement à « une réimpression avec le bon texte dans les meilleurs délais ».

Un échange gratuit dès le 15 janvier

À partir du 15 janvier 2025, une version corrigée sera disponible en librairie, avec la possibilité pour les quelque 5679 personnes ayant déjà acheté l’ouvrage, de l’échanger en librairie (données : Edistat). « Vous pourrez rapporter votre exemplaire au libraire auquel vous l’avez acheté pour le faire échanger si vous le souhaitez ».

Ainsi, les éditions Lumen ont présenté leurs excuses aux lecteurs et lectrices troublées par cette modification et s’engagent à fournir davantage de précisions sur les modalités d’échange et de retour d’ici la « mi-janvier ». Si toutefois ce tome se retrouve sous le sapin de Noël, Lumen assure que cette erreur « n’affectera pas [la compréhension] des tomes suivants ».

Contactée, la maison d’édition n’a pas encore répondu à nos sollicitations.

