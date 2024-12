Une bibliothèque unique dédiée aux livres écrits par des enfants

La Bibliothèque Internationale de l'Écriture Jeunesse (The International Library of Youth Writing) a ouvert en septembre, et elle est unique en son genre.

Située à l'entrée de McSweeney’s, sa maison d'édition sur Valencia Street, en face du centre d'écriture pour jeunes 826 Valencia qu'il a fondé il y a 22 ans, elle ne contient « que des livres écrits par de jeunes personnes », a déclaré Dave Eggers lors du lancement officiel, repris par The San Francisco Standard. Et d'ajouter : « C'est, autant que nous sachions, la seule en son genre. »

Les ouvrages, loin d'être de simples zines faits à la main, sont des livres brochés, produits et publiés via le réseau international 826 Valencia.

Dave Eggers appréhende cette bibliothèque comme un document vivant des pensées et des sentiments des jeunes d'aujourd'hui. « Si vous ne publiez pas ces livres, si vous ne fixez pas leur pensée à ce moment-là, si vous ne l'honorez pas d'une manière, alors cela disparaît aussi, vous savez ? », explique-t-il.

L'espace, auparavant occupé par une galerie, Refugee Eye, est à présent un havre chaleureux avec un canapé en velours et des tapis persans, où les enfants peuvent lire confortablement.

Bien que la bibliothèque soit actuellement petite, des plans d'expansion sont en cours pour début 2025, visant à remplir une section médiane vacante de McSweeney's.

Il servira d'extension à 826 Valencia, offrant un lieu tranquille pour que les enfants puissent faire leurs devoirs, lire et interagir avec les bénévoles. « Disons que la maison est bruyante, disons que vous avez des frères et sœurs qui vous embêtent. Vous pouvez venir et faire vos devoirs », confie Dave Eggers.

Pour financer cette expansion, ce dernier a créé des tirages en édition limitée de ses dessins, qui seront vendus à la bibliothèque. « Ce sont mes premiers pas dans l'impression depuis, genre, le lycée », a-t-il révélé. Des exemplaires supplémentaires de livres sont aussi proposés à la vente.

Il encourage les jeunes auteurs locaux à déposer leurs œuvres, qui seront fièrement exposées à la Bibliothèque Internationale de l'Écriture Jeunesse. L'auteur et éditeur a fait appel à l'illustratrice Jade Howe pour diriger La Bibliothèque Internationale de l'Écriture Jeunesse.

Dave Eggers est l'auteur de plusieurs ouvrages, tels que Le Cercle, paru chez Gallimard, en 2016 (trad. Emmanuelle Aronson et Philippe Aronson), ou plus récemment La Parade, toujours édité chez Gallimard (trad. Juliette Bourdin, 2021). Il est également fondateur de McSweeney’s, une maison d'édition, et du magazine littéraire The Believer, ainsi que du centre d'écriture pour jeunes 826 Valencia, à San Francisco.

Son engagement pour l'éducation se manifeste aussi dans ses œuvres de littérature jeunesse Il vit entre Chicago et San Francisco, poursuivant son rôle actif dans le développement littéraire et éducatif. Il officie par ailleurs en tant que scénariste.

Crédits photo : Rhododendrites (CC BY-SA 4.0)