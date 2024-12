Bibliothèque du Québec : Triste Tigre, roman le plus emprunté en 2024

Pour commencer, le classement Romans papier :

1. Triste tigre, de Neige Sinno

2. Que notre joie demeure, de Kevin Lambert

3. Rue Duplessis - Ma petite noirceur, de Jean-Philippe Pleau

4. Veiller sur elle, de Jean-Baptiste Andrea

5. Ce que je sais de toi, d'Éric Chacour

6. Le mage du Kremlin, de Giuliano Da Empoli

7. Qimmik, de Michel Jean

8. La version qui n'intéresse personne, d'Emmanuelle Pierrot

9. L'enragé, de Sorj Chalandon

10. Les yeux de Mona, de Thomas Schlesser

11. L'étoile du désert, de Michael Connelly (trad. Robert Pépin)

12. Éden, d'Audur Ava Ólafsdóttir (trad. Eric Boury)

13. La prochaine fois que tu mordras la poussière, de Panayotis Pascot

14. Psychopompe, d'Amélie Nothomb

15. Un monde de curiosités, de Louise Penny (trad. Paul Gagné)

16. La sainte paix, d'André Marois

17. Un animal sauvage, de Joël Dicker

18. La vie heureuse, de David Foenkinos

19. L'affaire Alaska Sanders, de Joël Dicker

20. Montréal-Nord, de Mariana Mazza

Côté Documentaires, essais et biographies papier :

1. Le labyrinthe des égarés – L'Occident et ses adversaires, d’Amin Maalouf

2. L'odyssée du sacré – La grande histoire des croyances et des spiritualités des origines à nos jours, de Frédéric Lenoir

3. Autoportrait d'une autre, d’Élise Turcotte

4. Les angoisses de ma prof de chinois – Où s'en va la Chine?, de Jean-François Lépine

5. Cultiver le désir et vivre aux éclats!, de Frédéric Lenoir

6. La facture amoureuse, de Pierre-Yves McSween

7. De zéro à millionnaire – Investir en bourse sans souffrir, de Nicolas Bérubé

8. Vivre avec son passé, de Charles Pépin

9. Faire la romance, de Sarah-Maude Beauchesne

10. La société de provocation – Essai sur l'obscénité des riches, de Dahlia Namian

11. Jung, un voyage vers soi, de Frédéric Lenoir

12. Les têtes brûlées – Carnets d'espoir punk, de Catherine Dorion

13. Le stress au travail vs le stress du travail, de Sonia Lupien

14. Son odeur après la pluie, de Cédric Sapin-Defour

15. Pourquoi personne ne m'en a parlé avant?, de Julie Smith

16. Réinventer l'amour – Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles, de Mona Chollet

17. Godin, de Jonathan Livernois

18. Ton médecin ne te guérira pas – Comment vivre longtemps sans maladie chronique, sans médicament et bien dans ta peau, de Sébastien Perron

19. Un certain art de vivre, de Dany Laferrière

20. Ça aurait pu être un film, de Martine Delvaux

Bande dessinée :

1. Rose à l'île, de Michel Rabagliati

2. L'Arabe du futur 6, de Riad Sattouf

3. Le petit astronaute, de Jean-Paul Eid

4. L'Arabe du futur 5, de Riad Sattouf

5. L'Arabe du futur 3, de Riad Sattouf

6. Corps vivante, de Julie Delporte

7. Paul à la maison, de Michel Rabagliati

8. L'Arabe du futur 4, de Riad Sattouf

9. Environnement toxique, de Kate Beaton (trad. Alice Marchand)

10. L'Arabe du futur 1, de Riad Sattouf

11. Confessions d'une femme normale, d’Éloïse Marseille

12. Leonard Cohen – Sur un fil, de Philippe Girard

13. Carbone & Silicium, de Mathieu Bablet

14. Chroniques de jeunesse, de Guy Delisle

15. Paul dans le Nord, de Michel Rabagliati

16. Je pense que j'en aurai pas, de Catherine Gauthier

17. C'est le Québec qui est né dans mon pays! – Carnet de rencontres, d'Ani Kuni à Kiuna, d’Emanuelle Dufour

18. Symptômes, de Catherine Ocelot

19. L'Arabe du futur 2, de Riad Sattouf

20. La bombe, d’Alcante, L.F. Bollé et Denis Rodier

Dans le domaine des livres numériques, parmi les ouvrages les plus sollicités, on retrouve L'Araignée de Lars Kepler (trad. Marianne Ségol-Samoy), captivant les amateurs de thrillers, ou J’aimerais tant que tu sois là de Jodi Picoult. Que notre joie demeure de Kevin Lambert et La route du lac de Xavier Massé figurent également en bonne place. Les livres audio, de leur côté, continuent de gagner en popularité. Un animal sauvage de Joël Dicker et Jamais plus de Colleen Hoover (trad. Pauline Vidal) se démarquent comme les titres les plus écoutés.

Côté jeunesse, parmi les romans, des classiques indétrônables, avec trois titres de la série Harry Potter de J.K. Rowling toujours parmi les plus empruntés, ainsi que L'Ickabog, autre œuvre de la Britannique. Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry se hisse également dans les premières places, affirmant sa place d'oeuvre culte.

En bande dessinée, l’attraction pour l'univers d’Astérix, créé par Uderzo et Goscinny, reste forte, démontrant peut-être autant l'intérêt des jeunes lecteurs que la nostalgie des adultes. Les aventures du Gaulois ont dominé les emprunts, suivies de près par les facéties de Gaston Lagaffe.

Pour les tout-petits, Elise Gravel continue de captiver avec ses ouvrages pleins d'humour et d'imagination, comme Une patate à vélo et La tribu qui pue, qui accompagnent les enfants dans leurs premières découvertes du monde des livres. Marianne Dubuc se distingue également avec plusieurs titres qui enchantent par leurs récits et illustrations douces et engageantes.

