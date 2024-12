Sur le chantier de Notre Dame de Paris  

Signé par Laurence Bost, seule artiste accréditée pour immortaliser ces gestes rares, ce livre rassemble 40 toiles. Chacune témoigne du savoir-faire des tailleurs de pierre, maîtres verriers, charpentiers et autres corps de métier qui préservent des techniques séculaires et dont vous pourrez lire certains témoignages.

Plus qu’un simple catalogue, cet ouvrage explore le dialogue entre art et artisanat, et met en lumière la quête de l’artiste : capter l’âme d’un geste, et en cela les textes de Franz-Olivier Giesbert, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Sylvain Tesson et Bertrand Vergely viennent aider les néophytes que nous sommes, du moins pour la plupart d’entre nous.

Pendant l’exposition, conférences, débats et ateliers vous permettront d'enrichir encore plus votre compréhension de ce travail monumental.

Dès avril 2025, l’exposition deviendra itinérante en France et à l’étranger, poursuivant son hommage à ces « gardiens » d’un patrimoine universel, et célébrés dans cet ouvrage d’exception (coup de coeur pour le glossaire des métiers).