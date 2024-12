Livres audio : dans les salons, l'écoute est d'or

Vous n'écoutez rien

Imaginez un salon du livre ou un festival de littérature où vous ne pourriez pas choisir des livres et les feuilleter, ou écouter des auteurs effectuer une lecture à voix haute. Imaginez que vous ne puissiez pas vous faire une idée du texte, évaluer le style des illustrations, commenter les photographies. Cela parait absurde, pas vrai ?

Pourtant, c'est à peu près la norme pour les événements consacrés aux livres audio et les manifestations du secteur de l'édition réservant une place à l'audio. Vous entrez dans un monde merveilleux d'espaces audio, d'allées audio, de stands audio, de conférences audio... où il n'y a presque rien à écouter.

Qu'il s'agisse de foires commerciales ou de salons du livre, le besoin (et la meilleure stratégie à adopter) reste le même. Nous avons besoin d'entendre le produit. Pourtant, à part quelques écrans ici et là, ou des participants qui utilisent leurs propres smartphones pour des démonstrations, il n'existe, la plupart du temps, aucun moyen d'écoute des milliers de livres audio publiés chaque année au sein de ces événements cruciaux.

Les professionnels du secteur devraient avoir envie d'entendre les œuvres, d'éprouver la qualité, d'apprécier la voix et la production qu'ils vendent ou achètent. Les entreprises technologiques devraient vouloir présenter leurs plateformes, leurs processus d'enregistrement, leur technologie de voix de synthèse (oui, je la cite. Il n'est plus possible de faire sans.) Et le public (consommateurs, auditeurs, appelez-les comme vous voulez) veut certainement être en mesure d'avoir un aperçu et d'écouter des extraits des livres audio et des services, au-delà des extraits disponibles lorsqu'ils envisagent déjà d'acheter en ligne.

Mais la possibilité de présenter l'expérience du livre audio en public est toujours aussi limitée. Parfois, une occasion se présente, avec des livres audio entièrement disponibles, pour écouter des extraits et se faire une idée. Mais je ne peux citer que quelques événements cette année où j'ai vu des dispositifs de lecture (assez basiques) installés.

À cet égard, je tiens à saluer Mofibo au Bog Forum annuel de Copenhague et JukeBooks à la Foire du livre de Thessalonique en Grèce, qui ont tous deux présenté leurs acteurs et leurs enregistrements. Leurs réalisations étaient simples, appropriées et tout à fait engageantes. Même l'impressionnante zone audio dédiée de la Buchmesse de Francfort n'offrait que quelques options d'écoute, en fonction du stand, au lieu d'être la règle, avec une proposition abondante.

Et ce, alors que l'audio reste le secteur de l'industrie du livre qui connaît la plus forte croissance. Malgré cela, la grande majorité des gens — même sur les marchés matures — n'ont jamais essayé les livres audio. Il y a une multitude de lecteurs à atteindre, même dans nos sphères existantes. Combien de professionnels présents sur les stands des éditeurs qui représentent ces œuvres peuvent honnêtement dire qu'ils les ont écoutées en profondeur et dans leur intégralité, qu'ils les connaissent et qu'ils peuvent en parler avec autant de passion que de leur équivalent imprimé ou numérique ?

Je suggère humblement aux organisateurs de foires et d'événements du livre d'envisager les mesures suivantes pour 2025 :

– fournir des options de points d'écoute sur les stands afin que les éditeurs puissent facilement choisir de mettre en avant certaines œuvres

– fournir des options de points d'écoute dans les espaces dédiés à l'audio où les éditeurs et les auteurs peuvent choisir d'exposer leur travail

– en mettre deux fois plus dans les espaces de pause et de restauration

– l'audio sans écran devenant particulièrement important dans l'édition jeunesse, prévoyez un espace où ces solutions puissent être largement présentées dans la section de l'événement consacrée à la jeunesse

– offrir des possibilités de lecture en direct aux acteurs et actrices, afin qu'ils puissent prendre place et captiver la foule grâce au pouvoir de la lecture à voix haute

Si vous voulez vraiment passer à la vitesse supérieure, jetez un coup d'œil du côté des événements consacrés au podcast. En plus des réunions commerciales habituelles, vous verrez et entendrez quelque chose de complètement différent. Tout à fait pertinent. Des installations de diffusion en direct, des espaces d'enregistrement, des conférences qui sont enregistrées et diffusées. En somme, tous les événements sont adaptés au médium. L'édition de livres audio peut sans doute en rendre compte également.

Arrêtons de demander aux gens d'imaginer ce qu'est ce format. Arrêtons de cacher les livres audio et exposons ce format avec fierté. Mettons en valeur les voix de ces narrateurs. Affichons au grand jour les efforts et les compétences des producteurs. Donnons à cette industrie de plusieurs milliards de dollars un peu plus de place dans la vitrine... Et peut-être qu'elle pourra se développer encore plus rapidement et plus largement.

Nathan Hull est le responsable de la stratégie de Beat Technology, une société spécialisée dans la création de plateformes de vente et d'abonnement pour l'industrie de l'édition. Elle a conçu les solutions Fabel (Norvège), Adlibris (Suède/Finlande), Skoobe (Allemagne), Fluister (Pays-Bas), Volume (Pologne), JukeBooks (Grèce) et AkooBooks (Afrique).

Photographie : illustration, Bart Heird, CC BY-NC-ND 2.0

