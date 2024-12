Accueillir les personnes déplacées en bibliothèque, mode d'emploi

La section Services de bibliothèques équitables et accessibles de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques a travaillé sur un Guide pour les bibliothèques qui accueillent des personnes déplacées : réfugiés, migrants, immigrants, demandeurs d'asile, disponible uniquement en anglais pour le moment.

La publication découle d'un chapitre d'un précédent guide, consacré à l'accueil des personnes sans domicile fixe : le cas des individus déplacés était alors abordé, mais sans entrer dans le détail. Or, les personnes déplacées cumulent le plus souvent les difficultés, entre précarité économique, administrative et émotionnelle.

À cette situation particulière s'ajoutent des sujets plus universels, comme les droits culturels, l'accès aux services publics ou encore la participation à la vie de la cité.

Services, formation ou évaluation

« Face à la plus grande crise mondiale des réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale, le soutien des bibliothèques aux personnes déplacées est l'une des choses les plus vitales que nous puissions faire en tant que communauté de bibliothécaires », souligne l'IFLA dans la présentation de cette publication.

Le document propose une première partie dédiée aux services et programmes que les établissements peuvent mettre en place en direction de ces publics, mais qui pourront également être utiles à d'autres profils d'usagers. Une deuxième s'arrête sur les règlements applicables et les conditions d'utilisation des services de la bibliothèque, quand la troisième évoque les formations du personnel.

Afin de mettre en œuvre une politique d'accueil adaptée et efficace, l'IFLA encourage les établissements à nouer des partenariats avec des structures spécialisées, mais aussi à déterminer les besoins et évaluer les actions, dans une logique d'adaptation permanente. Une partie aborde même les obstacles et résistances, notamment des budgets insuffisants ou des manifestations de xénophobie, au sein de l'établissement ou en dehors.

Le document est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, Tamra Talmadge-Anderson, CC BY-NC 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com