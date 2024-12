Les pensées de Charles de Gaulle préservées à la BnF

Ces acquisitions s’inscrivent dans la vision du général de Gaulle, qui, dès les années 1950, avait imaginé une répartition de ses archives entre grandes institutions publiques. Si les Archives nationales conservent aujourd’hui les documents relatifs à ses fonctions officielles, notamment les archives de sa présidence de la République (1959-1969), la BnF n’est pas en reste.

Elle conserve ainsi ses écrits personnels, tels que les manuscrits de ses « Mémoires », ses premiers travaux littéraires et sa correspondance privée. Cette répartition, initiée dès les années 1950, reflète la volonté du général de Gaulle de distinguer ses documents officiels de ses écrits personnels, permettant une conservation adaptée à leur nature et une accessibilité ciblée pour les chercheurs et le public.

Dans la tête du général…

Les lots préemptés lors de la vente du 16 décembre 2024, organisée par Artcurial, viennent renforcer le fonds de Gaulle, avec 29 documents supplémentaires. Parmi eux, un carnet de 32 pages tenu par l’homme d’État dans sa trentaine. De multiples citations tirées d’ouvrages qu’il a lus sont accompagnées de réflexions personnelles et de commentaires.

On y découvre, par exemple, le proverbe grec « Τὰ παθήματα μαθήματα » (« On apprend de ses souffrances »), une critique incisive du ministre de la Guerre André Maginot : « Maginot n’a aucun caractère. C’est un pur politicien. Il surcharge personnellement les listes de Légion d’honneur, etc. », ou encore cette observation : « Il faut au grand chef moins de vertu que de grandeur. »

Littérature et Histoire s’entremêlent

D’autres œuvres rejoignent les archives de la BnF, illustrant l’intérêt littéraire du dirigeant français. Parmi elles, un ensemble de manuscrits autographes et tapuscrits de La Discorde chez l’ennemi [1924], qui éclaire le processus de création du premier ouvrage publié par Charles de Gaulle en 1924 chez Berger-Levrault.

De fait, l’auteur y propose une analyse des causes de la défaite et de l’effondrement de l’Empire allemand à la fin de la Première Guerre mondiale, témoignant de la connaissance que de Gaulle avait de « l’ennemi allemand », fruit de ses études, de sa captivité en Allemagne et de ses recherches personnelles.

Le président de la Bibliothèque nationale de France, Gilles Pécout, se félicite de cette acquisition : « Grâce à ces apports substantiels dont un texte inédit du début des années 1930 sur le Liban et la Syrie, l’écriture du général de Gaulle revêt son plein sens historique : événement littéraire, étape d’une réflexion stratégique et internationale élaborée et, enfin, acte politique et mémoriel pour notre pays. »

