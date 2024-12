De Hokusai à Naruto : la saga du Manga au Musée Guimet

Cette exposition tracera les origines du manga, profondément ancrées dans la culture japonaise. Les visiteurs découvriront une collection diversifiée comprenant des planches de manga originales, des revues anciennes, des rouleaux peints et des livres illustrés datant des XVIIIe et XIXe siècles.

Ces œuvres mettent en avant les traditions anciennes, les influences occidentales, la satire de presse, les prémices de l'animation, le kamishibaï (théâtre de rue pour enfants), ainsi que l'ingéniosité des maîtres mangaka du XXe siècle, y compris le renommé Osamu Tezuka.

La suite de l'exposition plonge dans la contre-culture manga et ses publications associées, révélant l'évolution des narrations et les interactions entre différents genres. Elle offre une relecture des figures marquantes de la pop culture japonaise, en les mettant en dialogue avec les collections permanentes du musée. Le parcours s'achève avec une présentation de robes de haute couture inspirées par la culture manga.

Le deuxième volet de l'initiative portée par les commissaires Estelle Bauer, conservatrice des collections Japon au musée Guimet, et Didier Pasamonik, éditeur et journaliste, présente au deuxième étage des peintures, rouleaux et livres illustrés des XVIIIe et XIXe siècles qui illustrent la créativité pré-manga du Japon, utilisant humour et grandiloquence pour donner vie à des personnages.

Utagawa Kunikazu, « Portrait de Miura Gorô », de la série Exploits des héros de notre temps, 1868, collection privée. Musée Guimet.

Enfin, une salle dédiée expose la célèbre estampe de Hokusai, Sous la grande vague au large de Kanagawa, ainsi que ses interprétations dans les mangas et la bande dessinée franco-belge.

En 2025, le musée Guimet orchestre plus généralement quatre expositions distinctes, chacune plongeant les visiteurs dans des facettes diverses de l'art et de la culture asiatique. Au printemps, l'exposition Bronzes royaux d'Angkor mettra en lumière l'art du bronze du Cambodge avec plus de 200 œuvres.

Les photographes Marc Riboud et Michael Kenna sont célébrés à travers des rétrospectives capturant leurs regards uniques sur l'Asie. De juin à septembre, Haïkus d’Argent présente les œuvres de Kenna en Asie, mélangeant photographie et traditions artistiques locales.

Enfin, en novembre donc, Mangas explore l'histoire riche de la bande dessinée japonaise jusqu'à ses impacts contemporains, incluant des pièces comme la célèbre estampe La Grande vague d’Hokusai.

