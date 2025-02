Honorine, nouvelle maison des autrices “injustement oubliées

Les femmes à l’honneur et des publications coup de cœur, voici pour résumer l'ambition de l'éditrice. Des autrices françaises et étrangères, actuellement indisponibles en librairies, au rythme de 4 à 6 par an maximum, « afin de se donner les moyens de défendre chaque titre et chaque autrice avec force et passion ».

« Pas de vieilles trad' »

« C'est un projet que je porte depuis très longtemps, et qui s'est affiné au fil des années au fil de mes expériences professionnelles », nous confie-t-elle, avant de poursuivre : « J'ai été chargée des droits étrangers, éditrice de littérature classique, contemporaine, jeunesse et étrangère, j'ai travaillé à l'étranger, j'ai effectué une partie de mes études à Édimbourg. Cette diversité m'a permis de développer un regard international et transversal sur l'édition. »

À l'époque où elle officiait pour les collections Pavillon et Pavillon Poche de Robert Laffont, qui se spécialisent dans les littératures étrangères, elle ambitionnait déjà d'éditer ces autrices quelque peu oubliées qui nourriront le catalogue de sa maison : « Des plumes difficiles à défendre au sein d'une grande structure, car elles ne sont pas clairement identifiées. » En les proposant à travers une entreprise dédiée et reconnaissable, elle estime qu'elles seront mieux représentées.

Barbara Arrighi promet, parmi ces pépites oubliées, des inédits, et même des autrices traduites pour la toute première fois en France : « Ça va être trop chouette de vous les faire découvrir enfin, parfois près de 100 ans après leur parution originale ! », partage-t-elle. Elle garantit : « Pas de vieille trad[uctions, NdR] sur laquelle s’arracher les cheveux », mais des nouvelles donc, à chaque fois.

Pour les couvertures, d’inspiration vintage/rétro, à base de motifs, la maison s'appuiera sur le travail de Lisa Blain. L'illustratrice et pattern designer a cocréé la marque de papeterie Monsieur Papier. Tous les titres seront imprimés en France, « sur du papier et une carte de couverture de qualité, durables et respectant les normes environnementales, afin de limiter notre empreinte carbone mais aussi de proposer des livres collectionnables, à l’épreuve du temps, qui viendront peupler vos bibliothèques pour très, très longtemps ».

Le « B-format » a été choisi, « broché très populaire dans les pays anglo-saxons, d’environ 13 x 20 cm, ni trop encombrant ni trop lourd, à glisser dans tous les sacs, et qui permet un parfait confort de lecture, sans avoir à plisser les yeux », décrit l'éditrice.

Une gamme de produits, en complément de chacune des publications sera par ailleurs proposée, et des collaborations avec d'autres artistes français sont également prévues. Barbara Arrighi confie : « Je conçois ce projet de maison d'édition non pas simplement comme un lieu de publication, mais comme une boutique littéraire. Cela inclut la chance de travailler avec des artistes, comme Lisa Blain. J'ai envie de proposer un assortiment de papeterie, des cartes, des carnets... Toute une petite gamme de produits complémentaires qui viendront renforcer le concept du livre, améliorant l'expérience de lecture. »

Une divorcée et une orageuse

Les deux premiers titres sont prévus pour mai et juin, signées d'une écrivaine étrangère et d'une Française : le premier est Divorcée d’Ursula Parrott, un roman américain des années 1920, proposé dans une nouvelle traduction de Sarah Tardy (précédente traduction sous le titre d'Ex-épouse chez Gallimard en 1931), assortie d’une préface de Joyce Carol Oates.

Ursula Parrott, née Katherine Ursula Towle en 1899 dans le Massachusetts, fut une romancière, scénariste et nouvelliste américaine prolifique. Divorcée, son premier roman publié anonymement en 1929, devint un best-seller de l'ère Jazz. Il fut adapté au cinéma sous le titre The Divorcee, avec Norma Shearer : « Un roman dans le New York des années 20 – un tourbillon de jazz et de cocktails, mais pas que… – qui va vite éclipser Gatsby dans vos cœurs (Si, si, promis !) », assure Barbara Arrighi.

L'autre titre prévu est Ma Poésie, un recueil de Louise Colet, poétesse acclamée du XIXe avant de tomber quelque peu dans l’oubli. Jessica Nelson a consacré un roman en 2023 à cette Orageuse, qui encourage à redécouvrir une auteure majeure du XIXe siècle que le patriarcat et le parisianisme ont intentionnellement laissé dans l'ombre de l'histoire littéraire.

« Trop souvent présentée comme “l’amante de”, cette autrice engagée et multi-primée de son vivant mérite d’être (re)connue pour qui elle était et ce qu’elle a écrit – et on a hâte de vous faire découvrir sa poésie », explique Barbara Arrighi.

Deux autres titres paraîtront en septembre et octobre prochains, et une petite description, en forme de teasing, est déjà disponible pour un ouvrage prévu au printemps 2026 : « Une merveilleuse autrice ayant vendu des millions d’exemplaires dans les années 30, cousine de R. L. Stevenson, traduite pour la toute première fois en français, ça vous dit ? Publication prévue au printemps 2026 – mais on a de quoi vous faire patienter d’ici là, promis ! »

Au début du mois de mars, les éditions Honorine initieront une campagne de précommande pour leurs deux premiers titres, par l'entremise de la plateforme Ulule. Plus tard, d'autres campagnes seront réalisées à partir du site de la maison, en construction.

Une approche qui s'inscrit dans une stratégie globale, où la diffusion-distribution sera réalisée par l'éditrice elle-même. Elle met l'accent sur la création d'un lien direct tant avec les libraires qu'avec les lecteurs, notamment à travers un système de précommande pour ces derniers. « Ce système me permettra d'ajuster les tirages au plus près des besoins réels », assure-t-elle.

