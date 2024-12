Cette romancière britannique dépasse les ventes de Musso et Dicker

Chaque année les deux poids lourds de la francophonie rivalisent aux confins du sublime, flirtant avec l’Olympe des Ventes : Guillaume Musso et Joël Dicker, les hommes forts de l’industrie du livre en France. Et comme ils comptent généralement plusieurs livres publiés au cours de la même année, un grand format, quelques poches et éventuellement un ou deux audiolivres, les voici triomphants tel Héraclès des volatiles du lac Stymphale…

Sauf que cette année, non — enfin, si : Dicker devrait cumuler près de 600.000 exemplaires vendus avec Un animal sauvage et L’affaire Alaska Sanders. Musso, lui, a déjà explosé ce score, avec 746.000 petits pains déjà écoulés – cumulant Angélique en poche et Quelqu’un d’autre en grand format.

Des chiffres cumulés qui donnent le tournis, mais qu'une nouvelle entrante va passablement bousculer avec quelque 465.000 ventes depuis mars dernier sur un seul roman : La Sage femme d’Auschwitz (trad. Maryline Beury, publié chez J'ai Lu). En un titre, voici Anna Stuart qui prend la tête des ventes et tient tête sans rougir aux cadors qui roulaient déjà des mécaniques.

Une femme pour les diriger tous

Qui est Anna Stuart alors ? Cette écrivaine britannique s’est spécialisée dans les romans historiques — notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et grand bien lui en a pris, si l’on regarde le succès de ses romans, que représente désormais Kate Shaw de la Shaw Agency, fondée en 2019.

Une collaboration entre les deux femmes qui aura joué un rôle déterminant : en signant avec l’éditeur Bookouture, Kate Shaw, ancienne de Aitken Alexander Associates et The Viney Agency, a frappé fort. Natasha Harding, directrice de Bookouture, n’avait pas caché son enthousiasme à l’idée de publier davantage de romans d’Anna Stuart, soulignant le succès rencontré par The Midwife of Auschwitz et l’anticipation des futures œuvres de l’autrice.

Stuart, Anna Stuart

Diplômée en littérature anglaise de l'Université de Cambridge, elle a d'abord travaillé comme planificatrice de production avant de se consacrer pleinement à l'écriture. Sous le pseudonyme de Joanna Courtney, elle a publié une trilogie historique débutée avec Queens of the Conquest entre 2015 et 2017.

Sous son nom de plume actuel, Anna Stuart a écrit plusieurs romans acclamés, dont La sage-femme d'Auschwitz – paru sous le titre The Midwife of Auschwitz en 2022, et inspiré d'une histoire vraie. Ce livre met en lumière le courage et la résilience des femmes pendant l'Holocauste.

Il fut suivi de The Midwife of Berlin, l'année d'après, qui poursuit cette exploration des épreuves post-guerre, centrée sur une mère survivante d'Auschwitz en quête de sa fille perdue dans une Europe dévastée.

Tout un univers autour de la Guerre

Or, deux autres romans sont déjà parus : en mars 2024, The War Orphan, suivi en août de The Secret Message, toujours dans le même univers. Le premier se déroule en 1944 en Pologne, où la vie de toute une famille ne tient qu’à un fil et un secret. Le second relate, en 1945, le devenir d’une femme délivrée du camp d’Auschwitz : « Mais que se passera-t-il maintenant ? »

Pour son agente littéraire, c’est le carton plein et chez J’ai Lu, l’opulence : Kate Shaw avait déjà découvert des auteurs qui ont figuré avec le temps sur les listes des best-sellers du New York Times et du Sunday Times. Elle représente des œuvres ayant remporté des prix majeurs et vendu des millions d’exemplaires dans le monde. La réputation n’est plus à faire : l’exemple d’Anna Stuart en atteste amplement.

Quant à Anna Stuart réside dans le Derbyshire avec son mari et leurs deux enfants. Ses romans, traduits en plusieurs langues, sont reconnus pour leur profondeur émotionnelle et leur précision historique, offrant des perspectives poignantes sur des périodes tumultueuses de l'histoire mondiale.

Un succès qui enflamme 2024

En France, l’aventure débute avec City Editions, qui publie La Sage-femme d’Auschwitz en mars 2023 et enregistre plus de 38.000 ventes en grand format. Chez J’ai Lu, ce seront 464.000 exemplaires en moins d’un an. Et la suite arrive avec La Sage-femme de Berlin, déjà à plus de 39.000 ventes chez City en grand format : le poche est prévu pour le 5 février 2025…

Depuis mars que La Sage-femme d’Auschwitz est arrivé en poche et en librairies (ouh, le zeugma de fin d'année !), les ventes ont continuellement grimpé, avec des volumes de l’ordre de 7 à 10.000 exemplaires chaque semaine… jusqu’au début des grandes vacances. On a assisté à une envolée lyrique phénoménale, durant 13 semaines consécutives avec plus de 12.000 ventes hebdomadaires.

Le bouche-à-oreille, certainement, les campagnes publicitaires, aussi, mais le lectorat, en France, s’est montré particulièrement sensible à la manière dont Anna Stuart aborde des sujets historiques. Le tout avec délicatesse et précision, pour servir un récit qui a amplement résonné. De la littérature populaire, au sens le plus louable du terme.

Mais au final, de quoi parle le roman ?

Nous aurions peut-être dû commencer par là, en effet. À son arrivée à Auschwitz, sous un ciel bas et gris, Ana est convaincue qu’elle ne survivra pas à l’enfer du camp. Cependant, elle possède une compétence recherchée par les nazis : elle est sage-femme. Sa mission consiste à assister les autres prisonnières lors de leurs accouchements. Cette tâche est d’autant plus éprouvante que, dès leur premier cri, les nouveau-nés sont arrachés à leurs mères pour être confiés à des familles allemandes.

Malgré la détresse des femmes à qui l’on vole leurs bébés, Ana s’efforce d’apporter un peu de réconfort autour d’elle. Un jour, elle réalise qu’elle peut faire davantage. En secret, elle tatoue les nourrissons avec les numéros de déportation de leurs mères. Ce geste représente une lueur d’espoir dans un monde d’une infinie noirceur : et si, après l’horreur de la guerre, grâce à cette initiative, ces enfants et leurs mères se retrouvaient ?

Ndlr : Petit point de méthodologie

Les données présentées dans ce papier sont susceptibles d’évoluer — et si elles sont susceptibles, on ne sera pas rancunier pour autant. D’autant que les variations n’évolueront pas de manière totalement inverse à la tendance présentée dans cet article, mais quelques précisions s’imposent.

Le calcul effectué à partir des données de notre partenaire Edistat est simple : les chiffres ne reflètent pas encore la totalité des 52 semaines de l’année 2024. Les informations de vente, à cette heure, s’arrêtent aux métriques de la semaine 50 : deux manquent encore à l’appel, mais on considérera que la 52e, post-Noël, ne fouettera pas bien fort les résultats finaux.

Par Clément Solym

