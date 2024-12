Harry Potter : des erreurs multiplient le prix d'un livre par 1600

Un ménage de printemps s’imposait. Alors, comme de nombreux lecteurs, Jane Thompson-Webb, ex-employée à la librairie Ottakar de Birmingham, s’attaque à sa bibliothèque personnelle dans un unique but : faire du tri. C’est ainsi qu’elle découvre une première édition de Harry Potter and the Philosopher's Stone, de J.K. Rowling, publié par les éditions Bloomsbury.

Un engouement littéraire inoubliable

En grande fan, la quinquagénaire a soigneusement conservé un exemplaire de chaque tome sur ses étagères, pendant 30 ans. Pour le journal The Sun, elle évoque sur son expérience de libraire face à l'engouement suscité par la première parution : « Ce qui m’a marquée, c’est le nombre de parents qui revenaient avec leurs garçons après les fêtes, demandant quand le prochain livre sortirait. Ils étaient impatients de découvrir la suite. »

Jane Thompson-Webb, qui aimait lire des histoires pour enfants, s'est procuré un exemplaire pour se forger sa propre opinion : « Je l’ai acheté pour moi alors que je travaillais chez Ottakar. À l’époque, nous avions même écrit une critique pour une lettre d'info interne », raconte-t-elle. En 1997, la librairie offrait une réduction de 30 % à ses employés, lui permettant d’acquérir le livre pour seulement 3,50 £ (4,23 €), contre un prix initial de 4,99 £ (6,03 €).

« Cet exemplaire, qui est resté tranquillement sur mon étagère pendant plus de 20 ans, a toujours eu une place particulière », souligne-t-elle.

Comment identifier une première édition ?

Trois décennies plus tard, Richard Winterton, le commissaire-priseur en charge de l’expertise, confirme qu’il s’agit d’un exemplaire issu du tout premier tirage. Plusieurs détails lui ont permis de l’identifier : le mot Philosopher’s est mal orthographié en Philospher’s au dos du livre, et l’auteure créditée sous son nom complet, Joanne Rowling, plutôt que le pseudonyme devenu célèbre, J.K. Rowling. Autre particularité notable : à la page 53, la liste de fournitures scolaires adressée à Harry mentionne deux fois 1 baguette magique, au début et à la fin.

Pour ceux qui se demandent s’ils possèdent eux aussi une première édition, Richard Winterton recommande d’examiner plusieurs éléments : « Regardez le dos de l’ouvrage. Le mot philosopher’s doit être écrit sans la lettre “o”, devenant Philospher’s. La mention de l’école de Poudlard est également inversée : on parle de Hogwarts School of Wizardry and Witchcraft au lieu de Witchcraft and Wizardry. »

Toujours pour The Sun, il poursuit : « Assurez-vous que l’éditeur soit Bloomsbury et que la dernière date inscrite dans les mentions légales soit 1997. Le numéro de tirage sur la page des droits d’auteur doit indiquer 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, et dans l’attribution de la couverture à Thomas Taylor1997, aucun espace ne sépare le nom de l’illustrateur et l’année. Comme tous les premiers tirages, le copyright du texte mentionne également Joanne Rowling. »

8000 £, loin du record

Selon lui, l’estimation de cet exemplaire se situait entre 3000 et 3500 £, même s’il espérait voir grimper le prix à 5000 £, « tant son état est remarquable », note-t-il. « Nous anticipons un vif intérêt lors de la vente », confiait ce dernier au journal avant l’événement, qui s’est tenu le 9 septembre à Lichfield, dans le Staffordshire.

Et l’engouement a bien été au rendez-vous. Plus de 30 enchérisseurs en ligne, principalement du Royaume-Uni et des États-Unis, se sont affrontés, rejoints par deux participants au téléphone et des spectateurs présents en salle. Après une intense bataille d’enchères, le livre a finalement été acquis par un acquéreur britannique, au téléphone.

La vente s’est conclue avec un prix final dépassant les 8000 £ (6600 £ de prix marteau, auxquels s’ajoutent les frais). « C’est un résultat extraordinaire, l’un des plus élevés enregistrés pour une vente de ce type [au sein de la maison Richard Winterton Auctioneers, NdR], qui témoigne de l’état exceptionnel de cet exemplaire », s’est félicité Richard Winterton.

En décembre 2021, une première édition de Harry Potter and the Philosopher's Stone de J.K. Rowling (Harry Potter à l’école des sorciers en français, traduit par Jean-François Ménard) a été adjugée à un prix record de 471.000 $, soit environ 420.000 €. Ce montant, encore jamais égalé, a été réalisé sous l’égide de la maison d'enchères américaine Heritage Auctions, basée au Texas.

