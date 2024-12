En Nouvelle-Aquitaine, le soutien au livre mis à l'épreuve budgétaire

La région Pays de la Loire a particulièrement attiré l'attention, en raison d'un budget 2025 qui sabre allègrement dans les dépenses culturelles, notamment celles en soutien au secteur du livre. Mais les autres conseils régionaux votent eux aussi leur budget, et doivent prendre en compte les exigences d'économies imposées par l'État.

Malgré la censure de Michel Barnier et la remise en cause du projet de loi de finances présenté par son gouvernement, la situation économique de la France reste complexe, avec un déficit public estimé à 6,1 % du PIB en 2024. Les choix fiscaux et budgétaires des précédents gouvernements, et notamment de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie depuis 2017, n'ont pas réussi aux finances publiques...

Un contexte « inédit »

Prévoyant d'ores et déjà de futures séances consacrées aux questions budgétaires, notamment après l'adoption d'un nouveau projet de loi de finances, Alain Rousset, président socialiste du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, a pointé la responsabilité d'Emmanuel Macron, de sa politique et de ses gouvernements.

« Cette situation ubuesque illustre d'une manière inédite le problème de nos collectivités locales pour mener à bien leurs compétences et les actions que nous demandent nos concitoyens. Cet état lié à la loi de finances montre aussi qu'une réelle décentralisation, avec les ressources assurées, est peut-être la seule raison pour désendetter notre pays. Les collectivités locales, régions, départements notamment, ne peuvent être les boucs émissaires d'une mauvaise estimation de nos ressources et d'une mauvaise gestion, dispendieuse et inefficace », a-t-il souligné dans un discours liminaire.

Sandrine Derville, vice-présidente du conseil régional, en charge des Finances, de l'Administration générale, de la modernisation et de l'ouverture de l'action régionale, a présenté un budget primitif 2025 de 3,3 milliards €, dont 938 millions € en investissement, 2,2 milliards € en fonctionnement et 180 millions € au titre du remboursement d'annuités de dette.

Au sein de ce budget primitif, 74,7 millions € sont dédiés à la culture, contre 79,1 millions € pour le budget primitif 2024.

Baisses et hausses

Les approches du conseil régional en matière de culture sont « très différenciées », comme l'a relevé le Conseil économique social et environnemental dans un rapport présenté le 17 décembre 2024. Il pointe ainsi une hausse du « budget dédié aux industries culturelles (+ 17,81 %, dont + 4,07 % en fonctionnement et + 33,35 % en investissement) », notamment pour le livre, grâce à « la mise en vigueur de conventions ou contrats sectoriels ».

Cependant, la section « Aménagement du territoire » du budget primitif est moins indulgente avec les dépenses culturelles, puisque son montant recule de 10,3 % (dont - 6,91 % en fonctionnement et - 16,08 % en investissement). Les crédits réservés aux manifestations culturelles, à l'éducation artistique ou à la médiation culturelle sont concernés. À l'inverse, les crédits consacrés aux langues et cultures régionales sont en hausse de 26 %.

Les crédits de fonctionnement de l’Agence du Livre, du Cinéma et de l’Audiovisuel (ALCA) sont également en recul, malgré « l'intérêt de la mission d’accompagnement [...] envers les opérateurs culturels en région », qu'elle effectue, souligne le CESER.

Notons qu'au sein de l'axe Jeunesse du budget primitif 2025, les crédits dédiés à l’éducation artistique et culturelle sont en baisse de 13 %.

Au cours de la séance de ce 19 décembre, le conseil régional a également adopté le contrat de filière Livre pour 2025-2027, passé entre l'État, le Centre national du livre et la région Nouvelle-Aquitaine. D'après les montants prévisionnels retenus, la région versera 2,26 millions € sur cette période (soit 750.000 €/an en moyenne), l'État 958.500 € et le CNL 480.000 € (soit 3,7 millions € au total).

Les montants engagés par la région sont moindres par rapport au précédent contrat de filière : sur la période 2021-2024, la région a versé 3,26 millions € (800.000 € en 2021 et en 2022 et 830.000 € en 2023 et 2024), l'État 1,2 million € et le CNL (630.000 €), pour un total de 5 millions € sur quatre années.

Enfin, plusieurs conventions pluriannuelles d’objectifs ont été adoptées, concernant notamment la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image et le Festival International de la Bande Dessinée et à 9e Art+.

Photographie : La Méca, à Bordeaux, qui abrite l'agence livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine (victortsu, CC BY-NC 2.0)

Par Antoine Oury

