Les Premiers ministres valsent, Magali Valente reste conseillère culture

Pas de déménagement de bureau en vue pour Magali Valente : la conseillère culture d'Élisabeth Borne et de Michel Barnier reste en poste à Matignon, en rejoignant le cabinet du Premier ministre François Bayrou, annonce un arrêté du 21 décembre 2024.

Diplômée d’un Master 1 en droit public général et d’un Master 2 en droit et gouvernance des systèmes financiers publics de l’Université Paris II Assas, Magali Valente a commencé sa carrière en 2012 comme Administratrice des services de l’Assemblée nationale (Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire).

Dans le cadre de ses fonctions, elle a notamment géré le portefeuille « Médias, livre et industries culturelles » et a réalisé une mission au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. Elle fut aussi conseillère en charge de la fiscalité, des relations avec le Parlement et des industries culturelles au cabinet de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances.

Alors directrice du cinéma au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) depuis octobre 2020, Magali Valente avait été appelée aux côtés d'Élisabeth Borne en septembre 2022. Moins d'un an plus tard, elle se retrouve finalement au ministère de la Culture, dans le cabinet de Rima Abdul-Malak.

En septembre dernier, après les semaines de hiatus imposées par le président de la République dans la désignation d'un Premier ministre, elle était choisie pour figurer dans le cabinet de Michel Barnier, en tant que conseillère culture.

À LIRE - Loi de finances de fin de gestion : 31 millions € récupérés du Pass Culture

L'éphémère Premier ministre issu des Républicains aura surtout marqué le secteur de la culture par un projet de loi de finances 2025 versant dans l'austérité. Le budget du ministère de la Culture se retrouvait ainsi limité dans ses actions, tandis que les réductions des dépenses publiques réclamées aux collectivités territoriales ont incité certaines d'entre elles — la région Pays de la Loire en tête — à sabrer dans les subventions culturelles...

Faut-il s'attendre à un revirement avec le choix de François Bayrou pour Matignon ? Rien n'est moins sûr...

Photographie : Magali Valente © CNC

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com