Renouer avec Archimède : un bon bain et c'est tout trouvé

Archimède de Syracuse (vers 287 av. J.-C. – 212 av. J.-C.) fut cet éminent scientifique grec de l'Antiquité, reconnu pour ses contributions majeures en mathématiques, physique et ingénierie. Et pour sa non moins célèbre formule “Eurêka”, J'ai trouvé. Né et décédé à Syracuse, en Sicile, il est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps.

Autrefois, il était essentiel pour les rois et les papes de rassembler les œuvres complètes d'Archimède, accompagnées de toutes les traductions, commentaires et ajouts. Ne pas s'acquitter de cette tâche était perçu comme une marque d'ignorance.

#[pub-1]

Le dernier et sans doute le plus éminent à s'inscrire dans cette tradition fut Laurent de Médicis, surnommé "le Magnifique" (Lorenzo il Magnifico) en raison de son attachement aux arts et aux lettres. Né à Florence le 1er janvier 1449 et décédé dans la même ville le 8 avril 1492, il a incarné cet héritage jusqu'à sa disparition, après quoi la tradition a été abandonnée.

Ainsi, cette édition « respecte les orientations voulues par Laurent le Magnifique : être ouverte à un large public, tout en respectant la pensée d’Archimède. La nôtre est destinée aux lycéens. On se plaint souvent de l’aspect dogmatique de l’enseignement actuel des mathématiques : formules qu’il faut apprendre sans jamais les comprendre », assure l'éditeur, Bernard Beauzamy.

Ainsi, le lycéen qui lit l’ouvrage sera mis immédiatement en contact avec des problèmes provenant des lois de la Nature, problèmes que nous ne savons pas résoudre mieux que ne le faisait Archimède. Pour ce lycéen, ce sera un antidote à l’académisme, une oasis de curiosité dans un désert d’ennui.

#[pub-2]

Cette version des œuvres d’Archimède met en évidence, à chaque page, le génie d’Archimède. Tous les lecteurs disent « c’est stupéfiant ». On ne saurait le dire mieux que E.T. Bell, dans son gros ouvrage Men of Mathematics (1937) :

« It is only possible that Archimedes, could he come to life long enough to take a post-graduate course in mathematics and physics, would understand Einstein, Bohr, Heisenberg and Dirac better than they would understand themselves. »

[Il est tout à fait possible qu’Archimède, s’il pouvait revenir à la vie suffisamment longtemps pour suivre un cours de troisième cycle en mathématiques et en physique, comprendrait Einstein, Bohr, Heisenberg et Dirac mieux qu’ils ne se comprendraient eux-mêmes.]