Lire, dormir, manger avec ses personnages préférés : Reportage photo à Tokyo

Quelques évènements autour des mangas à Tokyo en décembre 2024…

Un café pour les 20 ans de carrière de Jun Mochizuki

La mangaka Jun Mochizuki est aussi adulée au Japon que dans l’Hexagone. 2024 marque ses vingt ans depuis ses débuts dans le 9e art, et pour l’occasion, un café temporaire a ouvert ses portes à Tokyo. Sur les murs comme dans le menu, les univers de ses deux séries emblématiques se rencontrent : les personnages de Pandora Hearts (Ki-Oon, traduction : Fédoua Lamodière, adaptation : Clair Obscur), issus d’une Angleterre fantastique, se rendent dans la France stem punk des Mémoires de Vanitas (Ki-Oon également, trad. Fédoua Lamodière) à bord du bateau volant la Baleine.

On les voit donc qui en touriste découvrant pour la première fois les plaisirs de Paris, qui en groom resplendissant à bord du luxueux appareil.

Dans les plats et desserts que propose le café, la France est là aussi à l’honneur, avec un croque-madame de bienvenue ou encore des macarons au fromage. Omelette, poulet frit, gaufre, plateau de pâtisseries, boissons multicolores à l’image des personnages de la série, il y en a pour tous les goûts.

Et bien sûr, comme dans tous les cafés d’animé, on reçoit avec chaque plat commandé un dessous de verre à collectionner avec des illustrations issues de la série, ici des cases choisies du manga avec des citations. Jun Mochizuki est venue en personne visiter le café et en a profité pour dessiner et signer absolument partout… y compris sur les panneaux fléchés dans les escaliers !

Panneau indicatif transformé en Roland (Les Mémoires de Vanitas)

Sharon et Break (Pandora Hearts) avec des bulles rajoutées par Jun Mochizuki

L’omelette de Vincent (Pandora Hearts) et la gaufre « Soirée entre filles »

Ce type de café dit collabo café (comprendre : collaboration entre un café et une série/franchise) est particulièrement répandu dans les grandes villes du Japon. Si les lieux sont permanents, la série mise à l’honneur et au menu change tous les mois environ. Le café Jun Mochizuki se déplacera à Osaka jusqu’en février 2025.

Noël romantique avec L'Attaque des titans

Oubliez la Saint-Valentin, LA fête romantique au Japon, c’est Noël, qui se passe en tête à tête entre amoureux… ou avec son oshi (personnage préféré). Pour l’occasion, le Prince Hotel Sunshine City de Tokyo propose de passer la nuit dans une chambre spéciale L’Attaque des titans (Pika, trad. Sylvain Chollet), avec des produits dérivés qui vous attendent sur l’oreiller.

Eren, Mikasa, Armin, Livai, et Hansi se dressent fièrement dans une salle spécialement équipée de trépieds et d’accessoires pour prendre les meilleures photos possibles.

L’anniversaire de Livai, personnage le plus populaire de la série, tombant justement le 25 décembre, chaque client reçoit une petite carte autocollante pour lui écrire un message de félicitations. Enfin, pour bien conclure ce titanesque Noël, le restaurant du Prince Hotêl propose une mini bûche du Grand Terrassement avec un charmant titan en massepain.

Bûches parfum titans et produits dérivés exclusifs

Silhouettes grandeur nature des personnages pour prendre de superbes photos de couple

Quelques messages de félicitations pour le caporal Livaï

Ces mangas yuri qui naissent sur X

2024 aura été l’année du renouveau des mangas yuri (romance entre femmes) en France avec des séries comme L’amour est au menu (Akata, trad. Blanche Delaborde) ou The moon on a rainy night (Meian, traduction : Angélique Mariet, adaptation : IDP Home Video) enfin traduites en français. Au Japon, le genre ne cesse de se renouveler, et le désormais incontournable She wasn’t a guy (Mangetsu, trad. Morgane Paviot), qui a commencé par quelques planches postées en ligne par l’autrice et dont les deux tomes connaissent un énorme succès en librairie, ouvre la voie pour publier en version papier des œuvres issues des réseaux sociaux.

X est l’un des réseaux les plus utilisés par les artistes japonais pour se faire connaître, et il arrive souvent qu’un concept qui ne devait faire que quelques planches soit transformé en un projet de plus grande ampleur après avoir gagné en visibilité sur la plateforme. Voici deux de ces nouvelles séries qui ont conquis le cœur des lecteurs japonais.

Koharu et Minato : mon partenaire est une femme

Koharu et Minato : mon partenaire est une femme (Koharu to Minato : Watashi no Patona wa Onna no ko) par Hyaluron et Daruma : les autrices sont deux lesbiennes en couple qui se sont rencontrées sur internet et vivent ensemble depuis plusieurs années. Elles racontent leur quotidien de couple dans le Japon des années 2020 avec une authenticité qui fait le succès de la série.

Récits d’une étudiante et d’une office lady fatiguée

Récits d’une étudiante et d’une office lady fatiguée (Genkai OL to Joshi Daisei ga Maru Maru suru Hanashi). Si She wasn’t a guy était le yuri vert, voici le yuri orange, où les dessins en noir et blanc sont relevés par des aplats de couleur pétante.

On y suit la rencontre de Segawa, office lady japonaise qui n’a ni le temps ni l’énergie de s’occuper de son appartement, avec sa jeune voisine particulièrement douée pour les tâches ménagères. Ancré dans le quotidien de la vie d’adulte, ce récit de la romance progressive qui se construit entre deux femmes solitaires est plein de fraîcheur et de réalisme.

Rendez-vous en janvier pour un nouveau reportage dans l'univers du manga à Tokyo...

Crédits photos : Lucie Ancion / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Lucie Ancion

