Maïté, truculente, populaire et attachante

Confits, gibier, terrines, foie gras, cuisines de terroirs et de régions (un véritable tour de France à réaliser avec ses recettes : de la Bretagne au Languedoc, en passant par l’Alsace ou la Provence), sans oublier soupes, conserves, desserts... Dans les livres de Maïté résonnaient cet accent du sud-ouest et peut-être un peu de ce cette gouaille qui ont marqué près d’une vingtaine d’années audiovisuelles.

De l'aiguillage aux aiguillettes

Marie-Thérèse Ordonez, connue sous le nom de Maïté, est née le 2 juin 1938 à Rion-des-Landes, dans le département des Landes, en France. Avant de devenir une figure emblématique de la cuisine française à la télévision, elle a exercé divers métiers, notamment celui d’annonceuse à la SNCF, où elle était chargée d’alerter les ouvriers travaillant sur les voies ferrées de l’arrivée des trains.

En 1983, Maïté est repérée par le réalisateur Patrice Bellot lors d’un reportage sur l’équipe de rugby de Rion-des-Landes, pour laquelle elle préparait régulièrement des repas. Cette rencontre marque le début de sa carrière télévisuelle avec l’émission culinaire La Cuisine des Mousquetaires, qu’elle coanime aux côtés de Micheline Banzet-Lawton jusqu’en 1997.

Son style direct, son franc-parler et sa passion pour la cuisine traditionnelle séduisent rapidement les téléspectateurs, faisant de l’émission un succès retentissant.

Dame de télé, supplément bon vivant

Elle aura marqué les esprits pour des moments télévisuels mémorables, notamment sa dégustation d’ortolan en 1984 et une recette en 1992 où elle tente d’assommer une anguille récalcitrante, des séquences qui ont marqué les esprits et contribué à sa popularité. Sans oublier sa réinterprétation du hamburger... toute personnelle

En 1988, elle ouvrit son premier restaurant à Rion-des-Landes, sa ville natale, où elle propose des plats traditionnels de la région. Son établissement rencontre rapidement un grand succès, attirant une clientèle fidèle et enthousiaste.

Or, suite à l’arrêt de ses émissions, elle se retirera progressivement de la vie publique, alors qu'en 2015, son restaurant est placé en liquidation judiciaire, marquant la fin d’une époque. Elle choisit alors de se consacrer à sa famille et à sa retraite, vivant dans sa ville natale de Rion-des-Landes.

À LIRE - Jean-Pierre Coffe, trublion de la cuisine et des médias, est décédé

Rappelons qu’elle fit aussi un détour par le cinéma, avec Le fabuleux destin de Madame Petlet, réalisé par Camille de Casabianca, avec Jean-Pierre Darroussin, Michèle Laroque et Gérard Hernandez.

L’histoire d’une femme de la campagne, qui se retrouve nounou chez une scénariste de télévision parisien qui ne tarde pas à lui piller son histoire.

Parallèlement à sa carrière télévisuelle, Maïté publie plusieurs ouvrages culinaires, partageant ses recettes et son savoir-faire avec un large public. Parmi ses publications notables figurent La Cuisine des Mousquetaires, cosigné avec Micheline et faisant directement référence à leur émission (1984) : ces recettes avaient amplement bénéficié de la popularité de son émission télévisée éponyme diffusée sur FR3 entre 1983 et 1997.

Michel Lafon deviendra par la suite l'éditeur de ses autres livres et rend hommage à cette grande dame des fourneaux, « qui incarne tout un pan de l'histoire de notre maison. Originaire du Sud-Ouest, je garde l’image de Maïté comme la figure maternelle de cette cuisine généreuse et conviviale. Elle incarnait avec passion l’âme du terroir et portait fièrement la voix de ses producteurs ». Il a ajouté qu’il a publié une dizaine d’ouvrage dont les conserves et les confitures dont l’ensemble a été vendu à 500.000 exemplaires.

Hommage de Rachida Dati à Maïté

J’ai appris avec tristesse la disparition de Mme Marie-Thérèse Ordonez, dite Maïté. Avec sa faconde et sa générosité, elle a incarné à la télévision une gastronomie d’abord riche de ses traditions, de ses produits et de son terroir, à l’image d’un pays comme la France qui chérit l’infinie diversité de ses territoires.

Née en 1938 à Rion-des-Landes, Maïté avait d’abord travaillé pour la SNCF avant de se voir proposer d’animer sa propre émission de cuisine à la télévision. Avec La Cuisine des Mousquetaires, diffusée de 1983 à 1997 sur FR3, elle se met en scène devant son feu, accompagnée de Micheline Banzet-Lawton et donnant la pleine mesure de son amour du bon produit et d’une cuisine avant tout inspirée de sa Gascogne natale.

Elle s’était par ailleurs lancée dans l’aventure de la restauration, dans son département des Landes. Malgré sa discrétion, le public restait attaché à cette figure populaire, gastronome truculente et passionnée. J’adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches.

Crédits photo : INA

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com