2025, une année de pied en cape pour Superman

Le personnage de Superman est au centre de l'actualité cinématographique avec la sortie prévue du film Superman le 11 juillet 2025. Ce long-métrage, réalisé et écrit par James Gunn, marque un nouveau départ pour l'univers DC. Et bien d'autres rendez-vous sont prévus.

L'Homme de Fer, futur carton

David Corenswet incarne le rôle de Clark Kent/Superman, succédant à Henry Cavill. Rachel Brosnahan interprète Lois Lane, tandis que Nicholas Hoult prête ses traits à Lex Luthor. Le casting comprend également Edi Gathegi dans le rôle de Mister Terrific, Anthony Carrigan en Metamorpho, Nathan Fillion en Green Lantern, Isabela Merced en Hawkgirl, et Skyler Gisondo en Jimmy Olsen.

Le film explore la dualité de Superman, partagé entre son héritage kryptonien et son éducation humaine à Smallville, Kansas. Il s’inscrit dans un univers où les super-héros existent depuis un certain temps, sans toutefois retracer les origines du personnage. La première bande-annonce, dévoilée le 19 décembre 2024, a suscité un engouement notable.

Elle présente des scènes d’action intenses, des moments intimes entre Clark Kent et Lois Lane, ainsi que l’apparition de Krypto, le chien de Superman. Ce projet s'inscrit dans la volonté de James Gunn et Peter Safran de revitaliser l'univers cinématographique de DC, en proposant une approche renouvelée des personnages emblématiques. Le film est attendu comme l'un des événements majeurs de l'année 2025.

De son côté, l'éditeur français, Urban Comics a décidé de prolonger l’exposition « Superman le héros aux mille-et-une vies », présentée lors du festival de la BD d'Angoulême, en coproduction avec Warner Bros. L'affiche de l'exposition, réalisée par Jorge Jimenez, a été dévoilée, et les organisateurs invitent le public à découvrir l'univers de l'Homme d'Acier.

Elle se tiendra au Vaisseau Mœbius à partir du 30 janvier 2025, sous le commissariat de Yann Graf.

Cette exposition explorera les multiples facettes de Superman, de sa création en 1938 par Jerry Siegel et Joe Shuster à ses diverses réinventions au fil des décennies. Elle mettra en lumière son rôle de héros tourné vers l'avenir, son identité d'immigré venu de Krypton, et sa double vie en tant que Clark Kent.

Les visiteurs pourront également découvrir des éléments emblématiques de sa mythologie, tels que la Forteresse de Solitude, et comprendre comment ce personnage est devenu une icône culturelle mondiale. Cette exposition s'inscrit dans le cadre d'une série d'événements internationaux célébrant Superman, notamment avec la sortie prévue d'un nouveau film réalisé par James Gunn en juillet 2025.

Et quelques albums en plus

La maison proposera en parallèle une sélection d’albums emblématiques de l’Homme d’Acier, dans la collection Urban Nomad. Au programme : Superman Up in the sky, Superman Identité Secrète, Superman American Alien, Superman Les origines, Superman écrase le Klan et La Mort. Les titres sortiront en librairie le 24 janvier (entre 8,90 € et 13,90 €).

En outre, une édition spéciale 2025 d'All-Star Superman est prévue à la même date et présente le chef-d'œuvre de Grant Morrison et Frank Quitely dans un format inédit. Cette version française exclusive se distingue par une couverture en papier Wibalin teinté, rehaussée d'un vernis sélectif qui sublime l'illustration, et inclut un ex-libris arborant une image emblématique de la série.

Ce récit essentiel de l'Homme d'Acier dépeint un Superman confronté à sa propre mortalité. Animé par un espoir indéfectible, il choisit de consacrer le temps qui lui reste à accomplir douze travaux surhumains, offrant ainsi un héritage unique à sa planète adoptive.

Les thèmes humanistes abordés dans cette œuvre ont également inspiré le prochain film Superman, dont la sortie en salles est prévue pour juillet 2025. Cette publication inaugure une nouvelle initiative éditoriale visant à mettre en lumière les récits incontournables et fondateurs du DC Universe selon James Gunn.

Le Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême se tiendra du 30 janvier au 2 février 2025, avec des expositions prolongées jusqu'au 10 mars 2025. Les organisateurs attendent de nombreux visiteurs pour célébrer l'univers de Superman et la richesse du 9ᵉ art.

