Mayotte dévastée : reconstruire après le cyclone Chido

Les infrastructures essentielles de ce département français située dans l'océan Indien, telles que l'eau, l'électricité et les services de santé, sont gravement endommagées, plongeant la population dans une situation de grande précarité. Les autorités françaises ont réagi en déployant des forces de sécurité et du personnel militaire pour rétablir l'ordre, distribuer des aides d'urgence et installer des abris temporaires.

Un couvre-feu nocturne a été instauré pour prévenir les risques de pillage et assurer la sécurité des habitants.

Le président Emmanuel Macron est attendu sur place, accompagné de renforts supplémentaires et de matériel de secours, afin de superviser les opérations de soutien et de reconstruction. La déclaration de l'état de "calamité naturelle exceptionnelle" vise à accélérer la remise en état des services essentiels et la distribution de l'aide, alors que des craintes émergent quant à une possible épidémie de choléra, exacerbée par les conditions sanitaires dégradées.

Dans ce contexte, le directeur général de Bibliothèques Sans Frontières, Jérémy Lachal, en appelle à la générosité de toutes et tous, rappelant que depuis 2019, BSF intervient à Mayotte pour promouvoir l'accès à l'éducation, à l'information et à la culture auprès d'une jeunesse en situation de grande précarité.

Le passage du cyclone Chido sur l'archipel a provoqué une dévastation sans précédent, affectant profondément les partenaires et l'ensemble de la population mahoraise. Face à cette catastrophe, BSF a rapidement réagi en préparant une dizaine de médiathèques Ideas Box, prêtes à être déployées sur le terrain dès la fin des opérations de sauvetage.

Les interventions de BSF en contexte d'urgence, notamment après les séismes en Turquie et au Maroc en 2023, ont démontré l'importance cruciale de l'accès à l'information, du soutien psychosocial et de la continuité éducative. Pour se préparer au défi immense que représente la reconstruction de Mayotte, BSF sollicite dès maintenant le soutien de tous.

La Fondation de France a annoncé avoir collecté près de 15 millions d’euros grâce à son appel aux dons lancé le 15 décembre 2024. Par ailleurs, les collectivités territoriales se mobilisent activement.

L’Association des maires de France (AMF), en collaboration avec l’Association des maires de Mayotte, a mis en place un dispositif de solidarité pour soutenir les communes et intercommunalités touchées. De même, Régions de France a créé un fonds de solidarité pour contribuer à l’aide d’urgence et à la reconstruction rapide de l’île.

Les départements français ont également manifesté leur soutien. L’Assemblée des départements de France a débloqué une aide d’un million d’euros pour venir en aide à Mayotte.

Crédits photo : BSF

Par Clément Solym

Contact : clements@actualitte.com