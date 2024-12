2025 : La science se livre et met à l’honneur des femmes

Depuis 1996, La science se livre rassemble curieux et passionnés, de tous âges, autour d’événements participatifs organisés dans des lieux culturels tels que les médiathèques, centres culturels et musées. Pour 2025, les activités incluront ateliers, conférences et échanges avec des professionnels des sciences, avec un objectif clair : mobiliser les jeunes, particulièrement les filles, et susciter des vocations scientifiques.

Le temps fort de l’événement se tiendra le 11 février au Parc départemental de l'Île de Monsieur, à Sèvres. Coïncidant avec la Journée internationale des femmes et filles de science, cette journée mêlera discussions autour des femmes scientifiques et activités participatives. L’après-midi sera marquée par la cérémonie de remise du Prix Jeunesse 2025, ainsi que des ateliers ludiques et éducatifs destinés à près de 120 collégiens.

Les prix littéraires de l’évènement sont destinés à mettre en lumière des ouvrages de vulgarisation scientifique et à rapprocher le grand public des savoirs scientifiques.

Le Prix Jeunesse

Décerné par 125 collégiens et jeunes accompagnés par l’Aide sociale à l’enfance, il vise à sensibiliser les jeunes à la culture scientifique et technique. Depuis octobre, ces apprentis jurés explorent, en classe, les coulisses du livre et des sciences avec l’aide de marraines et parrains scientifiques. Le 11 février, le lauréat sera dévoilé.

Les trois ouvrages en lice :

Une histoire des jardins de l’Antiquité à nos jours par Mirabelle Croizier, Charlotte Fauve, Antoine Quenardel, et illustré par Thomas Baas (Gallimard Jeunesse)



Tunnels – Les plus extraordinaires constructions du monde par Kiko Sánchez (La Martinière)



Vivant ! par Guillaume Duprat(Saltimbanque Éditions)

Le Prix du Public

Ouvert à tous, il invite jusqu'à 100 lecteurs-jurés à élire leur ouvrage préféré parmi trois titres sélectionnés. Les participants pourront emprunter les livres dans des médiathèques partenaires ou se les procurer auprès des librairies indépendantes Libraires en Seine. Les inscriptions ouvriront le 25 janvier prochain, et le gagnant sera annoncé en mai.

L’édition 2025 bénéficie du soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, du CNRS, du CEA et de nombreux acteurs culturels et scientifiques. Des associations comme Elles bougent, Femmes et Sciences et Femmes et Mathématiques participent également à cet événement, conçu pour promouvoir une science inclusive et accessible.

