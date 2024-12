Genève s'engage pour la paix à travers la culture

Christina Kitsos, Maire de la Ville et ambassadrice de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP), a rencontré Khaled Bentounes, initiateur de la résolution onusienne de la JIVEP. Ensemble, ils ont signé la Déclaration de Genève pour l’Éducation à la Culture de Paix, scellant ainsi un engagement en faveur de l’apprentissage et de la promotion des valeurs de paix à l’échelle internationale.

Cet acte s’inscrit dans la continuité de la 7e édition de la Journée qui s’est déroulée du 2 au 31 mai de cette année avec le soutien de la Ville de Genève. Lors de cet événement, Aisa ONG Internationale a lancé un appel depuis l’enceinte des Nations Unies pour signer la Déclaration de Genève, un texte porteur d’un message visant une portée universelle.

1924 pour les enfants, 2024 pour leur avenir

Elle naît cent ans après la Déclaration de Genève sur les Droits de l’Enfant de 1924. Alors que celle de 1924 reconnaissait pour la première fois des droits spécifiques aux enfants, la nouvelle élargit cet engagement en plaçant la paix au cœur de l’éducation et des apprentissages.

Élaborée lors du colloque au Palais des Nations, la Déclaration de Genève pour l’Éducation à la Culture de Paix a été proclamée à l’occasion de la célébration de la 7e édition de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix, le 16 mai 2024.

Pour changer les choses, il faut investir en premier lieu dans l’éducation. L’éducation est un devoir sacré et nous ne pouvons fuir cette responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Mettre nos savoirs, nos avoirs, nos connaissances et notre technologie en synergie au service du bien commun et de l’avenir. Agir ensemble pour la paix, le Vivre ensemble, la justice et la dignité. Chacun de nous est une cellule d’un même corps. Ce corps s’appelle Humanité.



Elle permet de rassembler toutes celles et ceux qui s’engagent dans la promotion de l’Éducation à la Culture de Paix dans les programmes scolaires.

Un projet du Vivre et Faire ensemble

Composée de six articles, la Déclaration vise à promouvoir et développer une pédagogie axée sur la paix, notamment par le biais de formations destinées aux enseignants et éducateurs. Elle prévoit également l’élargissement du réseau de partenaires autour de deux axes principaux tels qu’une action de sensibilisation et d’information, et en mutualisant les savoirs.

Un autre objectif clé est le développement des Écoles de la Paix, ainsi que la création d’une Académie internationale de la Paix. Les Écoles de la Paix, implantées à travers le monde, auront pour mission d’enseigner les valeurs du savoir-vivre ensemble et de la résolution pacifique des conflits. Elles viseront à former une nouvelle génération de citoyens libres, responsables et engagés dans la construction d’un avenir commun, fondé sur la coopération. L’Académie internationale de la Paix, quant à elle, sera un espace collectif d’échanges et de ressources consacré à l’enseignement.

Chaque année, à l’occasion de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix, une conférence internationale sera organisée. Ce rendez-vous permettra d’échanger sur les pratiques et propositions pédagogiques pour promouvoir l’Éducation à la Culture de Paix et l’intégrer dans les politiques éducatives mondiales. Enfin, la Déclaration ambitionne de faire reconnaître l’Éducation à la Culture de Paix comme un droit humain fondamental.

Son objectif est clair : déclencher une dynamique visant à inscrire l’éducation à la culture de paix comme une priorité mondiale. Ce texte entend rassembler toutes les personnes et organisations œuvrant pour un monde plus apaisé et harmonieux.

Il s’agit non seulement de promouvoir les valeurs de coexistence, mais aussi de rappeler que l’éducation est un outil clé pour construire un avenir meilleur et plus serein. Il est possible de signer la pétition à l’adresse suivante. Elle réunit déjà 11 582 signatures, pour un objectif de 15 000.

En signant cette Déclaration, la Ville de Genève s’inscrit dans un mouvement global visant à faire de l’éducation un levier.

Crédits Image : Christina Kitsos et Khaled Bentounes / AISA ONG Internationale

Par Sara Verrecchia

