À Toulouse, les étudiants conjuguent livre et écologie

Face aux enjeux environnementaux pressants, le secteur du livre s’interroge sur ses pratiques. À Toulouse, l’Institut Catholique (ICT) organise, le 14 janvier 2025, une rencontre interprofessionnelle et étudiante intitulée « Écosystème du livre et écologie », pour réfléchir aux mutations de l’écosystème du livre.

Cette journée, orchestrée par le master Métiers du livre, réunit étudiants et professionnels pour réfléchir collectivement aux mutations indispensables du secteur, qu’il s’agisse de production, de distribution ou d’éco-conception.

Sensibiliser les futurs professionnels

À cette occasion, les professionnels du livre et les représentants de La Ligue des auteurs professionnels, de l’Association pour l’écologie du livre, de la mission Économie du livre de la région Occitanie, du collectif associatif Job, ou encore le Festival écopoétique Murmure du Monde seront accompagnés des étudiants et de l’invitée d’honneur Sophie Van der Linden, critique littéraire jeunesse.

Ensemble, ils échangeront sur les bonnes pratiques et innovations à venir dans le secteur de l’édition. L’objectif : sensibiliser les futurs éditeurs et libraires aux défis écologiques, à travers des approches concrètes et pédagogiques.

Réflexion collective : imaginer le futur de l’édition

Ainsi, les participants débuteront par un atelier ludique : le jeu Réflexion en chaîne, conçu en collaboration par les étudiants et les professionnels. Les plus curieux seront invités à disposer les cartes thématiques en interrelation les unes aux autres afin de recréer l’écosystème actuel, mais également celui de demain, grâce aux cartes vierges. Chaque groupe esquisse ainsi une vision propre, et unique, de l’écosystème actuel et futur. Qui sait, cela pourrait même donner des idées ?

La journée culminera avec une table ronde, ouverte au public. Sophie Van der Linden, Fred Lisak, fondateur des éditions Plumes de carotte, spécialiste des liens entre l’Homme et la Nature, et Yanick Vacher, chargée de mission Économie du livre de la région Occitanie. Une librairie éphémère, Paysages Humains, proposera une sélection d’ouvrages sur le thème Homme-Nature, prolongeant la réflexion auprès du public.

Un projet éditorial collectif

Cette initiative s’inscrit dans une démarche continue pour les acteurs du livre en Occitanie. Et pour cause, l’écologie occupe une place centrale dans un ambitieux projet éditorial, coordonné par Sandrine Vermot-Desroches : la publication, prévue pour janvier 2026, d’un livre écrit à 30 mains. Ce travail collaboratif, encadré par l’écrivain Alain Absire et parrainé par l’éditeur Fred Lisak, sera entièrement conçu, publié et promu par la maison associative « Bourgeon », fondée par les étudiantes du master.

L’ouvrage illustré rassemblera six récits représentant divers milieux — ville, océan, montagne, désert chaud, forêt et désert froid. Les 18 illustrations seront réalisées en partenariat envisagé avec les élèves du lycée Auguste Renoir, dans le but d’offrir une immersion sensorielle dans ces écosystèmes, leur beauté, mais aussi les menaces et effets visibles des dérèglements écologiques.

À LIRE – Écologie du livre : “Le système actuel nous amène dans le mur”

En plaçant l’écologie au centre de sa pédagogie, l’Institut Catholique de Toulouse fait figure de précurseur dans la formation aux métiers du livre. Avec des enseignants et intervenants engagés, ce master outille les étudiants pour répondre aux attentes sociétales et environnementales du secteur, en pleine mutation sur cette question. Une initiative qui inspire et prépare une nouvelle génération de professionnels, capables de conjuguer écologie et culture.

Crédits image : ActuaLitté CC-By-SA 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com