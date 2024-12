Bientôt, les auteurs accéderont aux chiffres de ventes de leurs livres, pour partie

Filéas, société à mission, vise à améliorer la transparence des chiffres de vente des livres imprimés et numériques pour les auteurs et à optimiser l’efficacité économique et environnementale de la chaîne du livre. Un comité de mission, composé de représentants des auteurs, éditeurs, libraires et partenaires institutionnels, supervise ses actions pour garantir son caractère interprofessionnel et d’intérêt général.

Son objectif principal est de créer un outil de suivi des ventes accessible via un portail dédié, en collaboration avec les acteurs de la profession. Ce projet s'inscrit dans la transformation numérique de la filière, en favorisant la fédération des acteurs et l’accès généralisé aux données.

La plateforme Filéas vise à fournir des données de vente précises aux acteurs de la chaîne du livre. Elle permettra aux auteurs de consulter gratuitement les ventes de leurs ouvrages et proposera, moyennant un abonnement adapté à la taille des structures, un accès aux éditeurs, diffuseurs et distributeurs.

À LIRE - La distribution “a les mêmes problèmes de rentabilité que la librairie”

Filéas s'appuiera sur des outils existants comme la base Auteurs d'Electre et le FEL (Fichier Exhaustif du Livre) pour constituer sa base bibliographique. Le site proposera deux indicateurs de vente : un indicateur hebdomadaire disponible dès l’ouverture, basé sur les données de GfK, et, ultérieurement, un indicateur quotidien alimenté par les données des acteurs de la filière, notamment celles de plus de 700 librairies partenaires au démarrage.

Huit grands acteurs de la filière du livre se sont réunis le 20 décembre 2024 pour créer la société Filéas (Fils d’informations libraires, éditeurs, auteurs) : le Syndicat national de l’édition (SNE), le Cercle de la Librairie, Dilicom, l’Association pour le développement de la librairie de création (ADELC), le Syndicat de la Librairie française (SLF), l'Association des librairies informatisées et utilisatrices de réseaux électroniques (ALIRE), le Conseil permanent des écrivains (CPE) et la Société des Gens de Lettres (SGDL).

Maintenant, il faut travailler

Lors de l’assemblée générale constituante, Vincent Montagne, président du Syndicat national de l’édition déclare « Ce projet trouve un aboutissement induit dans l’accord auteurs-éditeurs de 2013. Cela nous paraît très important. C’est aussi un formidable signe de solidarité de la filière ».

Un message qu’appuie Renaud Lefebvre, directeur général du SNE, soulignant auprès de ActuaLitté « une étape importante de franchie. C’est tout à la fois l’aboutissement de nombreuses discussions et un point de départ important pour toutes les professions du livre qui en bénéficieront ». Le lancement officiel s’effectuera lors du Festival du livre 2025 (du 11 au 13 avril prochain), avec « la présentation d’une version test ».

Severine Weiss, présidente du CPE, contactée par téléphone précise que « le déploiement sera progressive à partir du printemps. Auteurs et éditeurs disposeront d’une première solution hebdomadaire avec des données fournies par GfK », l’un des panellistes qui commercialisent les estimations de ventes pour l’industrie. Bien entendu, ces informations seront plus simples que celles aujourd’hui vendues aux clients.

Pour que circule d’ailleurs l’information de cet accès auprès des autrices et auteurs, seront mis à contribution, médias, organisations d’auteurs, ainsi que La Sofia. « Je ne doute pas non plus que les auteurs se feront passer le mot progressivement », assure-t-elle.

Depuis plusieurs années maintenant, le groupe Hachette fournit à ses auteurs une solution similaire d’accès aux chiffres de vente avec Mon Espace Auteurs ouvert en 2021. Après une année d’expérimentation, quelque 1000 écrivains du groupe s’y étaient connectés. En octobre 2021, c’était au tour d’Editis de développer la même solution, avec informations juridiques, administratives et commerciales. Anciennement Booktracking devenu Fileas, l’outil interprofessionnel ne concurrencerait en rien ces services – peut-être même servira-t-il à vérifier et confronter les éléments communiqués ?

Remontée de caisses

Pour l’heure, les partenaires s’attellent à la plateforme et son interface, des approches « qui induisent des questions complexes, quant à la sécurité ou la confidentialité pour tous ». La seconde étape, plus novatrice, passera donc par les remontées de ventes en sorties de caisse, avec le concours de 700 librairies (via le SLF), y compris Mollat à Bordeaux, réputé peu partageur de ses données.

Restera alors à convaincre les enseignes et grandes surfaces spécialisées de prendre part à Filéas, pour compléter la qualité des données – Fnac et d'autres ont refusé d'entrer capitalistiquement dans le projet. Tout en laissant l'accès aux métriques (via GfK), avec la réserve de pouvoir les retirer si l'outil ne convient pas. Si Filéas en tant que tel est une avancée d'envergure pour l'interprofession, il est encore loin d'avoir convaincu l'ensemble des opérateurs à ce jour.

L’enjeu pour les petites structures éditoriales, de nombreuses fois détaillé, résidera dans le contrôle des réimpressions : en cessant de naviguer à vue, c’est avant tout la trésorerie des maisons qui sera mise à l’abri de dépenses inutiles. En bénéficiant d’une meilleure vision des ventes, les maisons géreront plus efficacement leur production — avec les implications écologiques que l’on devine.

Conséquence pour les distributeurs : éviter le surstock. Pour certains, on l’a vu, il s’est avéré plus rentable de sortir des maisons partenaires de leur catalogue, plutôt que d’investir afin de grossir et d’accueillir plus de maisons partenaires. D’ailleurs, les hausses de coûts logistiques, transport ou même sur les cartons, oriente la distribution à repenser sa stratégie, en réduisant les volumes globalement.

Filés ne fera peut-être pas un tour de la Terre en 80 jours, mais pourrait, à sa petite mesure, contribuer à changer le monde ?

Mise à jour 21/12 - 16h30

Serverine Weiss, par souci de précision, nous indique que Fileas n’intervient en nullement sur le système actuel de rémunération des auteurs fondée sur les redditions de comptes (donc les « flux »). Il ne s’agit donc que d’un outil d’information complémentaire fourni aux auteurs — ainsi qu’aux autres acteurs de l’environnement du livre et pas d’un substitut au calcul des revenus.

Un point extrêmement important pour que les auteurs n’imaginent pas être moins payés…

En outre, elle nuance le propos d’un commentaire indiquant : « Pour le calcul des droits d’auteurs ce sont bien les données de facturation de l’éditeur, une fois les retours pris en compte qui font foi. »

« Cela est faux puisque certains retours peuvent ne pas encore être pris en compte au moment de la reddition de comptes — donc cela avantage l’auteur… De là l’existe de la provision sur retours instaurée dans les contrats par les éditeurs, pour minorer le phénomène. »

Ndlr : Une précédente version de l’article indiquait en titre « Bientôt, les auteurs connaîtront les veritables chiffres de ventes de leurs livres » et a été corrigée pour apporter plus de justesse.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com