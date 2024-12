Lucie, journaliste à la vie bien rangée, voit son univers basculer lorsqu’un homme fait vaciller ses certitudes et ses principes. En se laissant emporter par une liaison clandestine, elle est confrontée au vertige du mensonge et se retrouve face au secret de sa propre naissance : un secret qui la définit elle-même comme une imposture.

Cherchant à percer les mystères que sa mère lui a dissimulés, Lucie plonge au cœur de la grande Histoire, où se croisent les destins de Mathilde, une jeune femme modeste, et de Luis, un médecin uruguayen ayant fui la dictature dans son pays. Ensemble, ils s’accrochent à l’espoir d’un amour véritable, malgré les dilemmes déchirants qui les assaillent.

L’amour et autres mensonges : entre secrets de famille, quête des origines et soif de liberté, ce roman bouleversant invite à interroger le courage et la vérité qui nous habitent.

Les éditions Robert Laffont nous en proposent les premières pages en avant-première :

Originaire du Nord de la France, Laetitia de Luca a suivi des études de Sciences Politiques avant de poursuivre sa formation aux États-Unis, puis à Paris. Diplômée d’un DESS en marketing et communication, elle a mené une carrière riche et passionnante dans les médias, passant plus de dix ans au sein de LCI et du groupe TF1.

Aujourd’hui, elle évolue dans le domaine de l’art et vit en Provence avec sa famille. L’Amour et autres mensonges marque ses débuts en littérature.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com